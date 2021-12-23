體重僅4.1公斤！桃園10月大男嬰骨瘦如柴送醫不治 檢方訊問父母

桃園市八德區傳出10個月大的男嬰疑似遭餓死，送到桃園市聖保祿醫院急診室前已經失去生命徵象。（聖保祿醫院提供）

2021/12/23 19:27

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體重跟新生兒差不多！桃園10月大男嬰疑遭餓死 骨瘦如柴送醫不治

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區發生10月大男嬰死亡案，男嬰相當瘦弱、體重僅有4.1公斤，相較正常10月大孩童體重應有6.86到13.34公斤差距甚大，不排除男嬰長期遭受虐待，桃園地檢署檢察官、法醫今天（23日）下午相驗男嬰遺體，身體外觀沒有明顯傷痕，預計下週一解剖，確切死因須待解剖報告釐清，檢察官訊問後暫時將男嬰父母請回。

據調查，男嬰母親於22日晚間7點多，在自家客廳準備給孩子餵奶，發現孩子身體癱軟、呼吸心跳微弱，遂與丈夫騎機車將孩子載往附近診所就診，診所醫師發現男嬰無法自主呼吸且需插管，隨即通報119轉送到醫院，男嬰經急救後仍宣告不治，由於男嬰瘦弱如柴，院方懷疑有受虐可能，立即通報警方、社工介入調查。

檢察官、法醫今天下午相驗男嬰遺體，身體外觀沒有明顯傷痕，預計下週一解剖，確切死因須待解剖報告釐清，檢察官訊問後暫時將男嬰父母請回，後續將持續對男嬰照護等疑點逐一釐清。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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