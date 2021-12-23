古厝SOS！平鎮黃復興藥號千頃第 左橫屋崩塌半毀

黃復興藥號左橫屋昨天深夜崩塌，瓦片全數陷落宅內，毀損嚴重。（記者許倬勛攝）

2021/12/23 16:43

〔記者許倬勛／桃園報導〕有86年歷史、位於平鎮區鎮鏞路上的「黃復興藥號」中藥行（屋名千頃第），三合院大瓦屋形制完整、保留歷史記憶，桃園市政府去年規劃翻修老屋為「千頃第中藥產業故事屋」，現正規劃設計中，不料，昨天（22日）深夜，左橫屋忽然崩塌，毀損近3分之2，搖搖欲墜。

平鎮區公所人文課長余惠雯說，已委請廠商踏勘災損，最快下週會有會勘結果，老屋歷史悠久，為求謹慎、不破壞整體結構，原則上會先以修復支撐為主，但不論經費、修復可能性，都得待調查結果出爐為準。

黃復興藥號經文化局、客家委員會多次考察，認定有保存必要，去年責成平鎮區公所規劃「千頃第中藥產業故事屋修復再利用規劃設計暨工程案」，將左右橫屋修復，做為講述桃園中藥產業發展史的故事館，總經費2500萬元，經四度流標，今年10月總算順利標出，原定月底動工，現規劃設計中。

「一切步上軌道，怎知會發生意外」，黃家第三代、鎮興里長黃志杰說，左橫屋屋體老舊，長期漏水、白蟻蛀蝕，今年初屋瓦才斷裂，想不到昨天深夜疑因雨水侵襲，泥牆壁體崩塌，木梁更因此凸出，粗估毀壞近3分之2，室內擺放的藥材也全部泡湯，憂心連續壁倒塌影響整體結構，緊急以帆布覆蓋屋頂，以纜繩支撐，盼市府盡快協助修復。

黃復興藥號左橫屋崩塌，瓦片全數陷落宅內。（記者許倬勛攝）

黃復興藥號左橫屋昨天深夜崩塌，毀損嚴重。（記者許倬勛攝）

千頃第築有門樓，正對大坑缺溪水流，形成前圳後溪環抱建築。（資料照，記者許倬勛攝）

千頃第三合院大瓦屋形制完整。（資料照，記者許倬勛攝）

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