桃園10月大男嬰疑遭餓死 骨瘦如柴送醫不治

2021/12/23 14:46

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市八德區傳出孩子疑似遭餓死，直到20多歲年輕母親返家，發現孩子已無呼吸心跳，緊急送醫仍不治的事件。這名10個月大的男嬰送到桃園市聖保祿醫院急診室前已經失去生命徵象，急診醫師發現男嬰骨瘦如柴，不符一般正常成長孩童的體重，懷疑孩子遭虐報警處理，桃市八德警分局調查時，男嬰母親表示當日趕著上班，打電話請朋友到家照顧，沒想到下班返家發現兒子已無呼吸心跳，全案仍待檢察官會同法醫相驗後確認。

市府家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷表示，由於男嬰瘦弱無外傷，實際死因仍需視檢警相驗及偵辦認定；這個家庭今年才遷居到桃園，此前並無相關通報，初步評估案姊受照顧情形無虞，家屬已出面處理協助，後續將視檢警偵查及司法相驗結果追蹤關懷輔導。

根據119紀錄顯示，昨天晚間7點58分時，男嬰由父母先抱著到住處附近護理之家表示喝奶嗆到，護理人員檢視後發現已成現OHCA（無生命跡象），醫師有上ENDO（進行急救），護理人員有CPR，然後打119叫救護車送往聖保祿醫院。

聖保祿醫院急診室說，有名媽媽帶10個月大男嬰到本院急診，當時男嬰已呈現OHCA，媽媽說，早上要上班，於是打電話給朋友到她家照顧小孩，沒想到晚上返家卻發現小孩已不對勁，緊急送醫，院方判定本案件應為兒童虐待案件立刻通報警方。

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