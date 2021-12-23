補習班狼師果醬塗下體塞女童口 再買熱狗騙說「這是剛剛遊戲吃的」

桃園市某補習班老師，以「猜食物名稱」遊戲為由，將未滿7歲女童帶往廁所矇眼，隨後把果醬塗在自己生殖器，塞入女童口中。被判處他8年6月徒刑。（示意圖）

2021/12/23 16:13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某補習班吳姓教師，去年1月以玩「猜食物名稱」遊戲為由，將班上未滿7歲的女童帶往廁所並矇眼，隨後把果醬塗在自己生殖器塞入女童口中，擔心東窗事發，事後還買熱狗圓謊「這就是遊戲時吃的熱狗」，離譜行徑枉為人師，桃園地院近日依對未滿14歲女子犯強制性交罪判處吳男8年6月徒刑。

判決指出，吳男於去年1月起在該補習班任職，同月21日上午8點多，見女童年幼、對事物判斷能力不足，將她帶往補習班廁所稱：「來玩猜食物名稱遊戲！」隨後拿眼罩矇住女童眼睛，並將果醬塗在自己下體塞入女童口中，以此方式對女童強制性交得逞。

女童事後童言童語說出這段經歷，家長驚覺有異報案，吳男及辯護人一度以精神疾病，認為行為時受到影響，符合「刑法」減刑規定。

合議庭於判決中指出，經送衛生福利部桃園療養院鑑定吳男行為時精神狀況，鑑定結果認定吳男符合戀童症，但案發時未因精神症狀或疾患，導致辨識行為違法的能力降低。

此外，吳男自稱「做了這件事情讓我很害怕，所以就利用中午的時候去買熱狗，然後跟女童說這就是遊戲時吃的熱狗」，顯見他犯後擔心犯行曝光，特地跑去買熱狗圓謊，在事跡敗露後還下跪求取女童家長原諒，可見吳男明知所為不法，也知道行為會受譴責，且擔任補習班老師也有一段時間，並非一時看到女童無法壓抑性衝動，難認其案發時有受到精神疾病影響，不符減刑規定。

吳男辯護人另以吳男無前科、年紀甚輕且坦承犯行，認為他已知悔悟，請求依「刑法」酌減其刑，合議庭指出，吳男雖坦承犯行，但所涉為「對未滿14歲女子為強制性交罪」，屬法定刑7年以上重罪，對女童日後身心造成難以抹滅陰影，若予以減刑，難以契合社會法律情感。

合議庭審酌吳男為逞一己之性慾，利用女童對其身為教師的信任及對性事不瞭解，恣意對女童為強制性交犯行，所為應嚴加譴責，惟念在他犯後終能坦承、態度尚可，至今未與女童家長達成和解，依對未滿14歲女子犯強制性交罪判處8年6月徒刑，可上訴。

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