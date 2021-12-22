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    首頁　>　桃園市

    桃園學生打第2劑BNT意願87％ 2天累計451人次請疫苗假

    桃園市政府於本月20日至明年元月20日，替全市國、高中（職）生接種第二劑BNT疫苗，累計2天共有451人次學生請疫苗假。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市政府於本月20日至明年元月20日，替全市國、高中（職）生接種第二劑BNT疫苗，累計2天共有451人次學生請疫苗假。（記者魏瑾筠攝）

    2021/12/22 17:29

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府本月20日至明年元月20日替全市國、高中（職）生接種第2劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）BNT疫苗，經統計，全市學生接種意願為87％，比第一劑下滑8％，而前2日已有2所共1702名學生完成接種，截至今天累計451人次學生請疫苗假，雖有學生身體不適，但均未送醫。

    桃園市教育局體育保健科長鄭卉玶指出，全市有11萬9558名國、高中（職）生已於10月18日前，在學校完成BNT疫苗第一劑接種，為提升學校整體防疫能力，市府辦理第2劑BNT接種專案，全市有12萬5955名學生符合資格，經統計學生接種第二劑BNT疫苗意願，預計入校接種率達87％、10萬9236人，相較第一劑95％接種意願，有下滑趨勢。

    另有3％、4129人自行預約至醫療院所施打，至於因體質或個人因素考量不施打則是從第一劑3％，第二劑提升至10％、1萬2590人，研判是BNT和莫德納一樣，第二劑副作用比第一劑高，加上現在疫情穩定、疫苗好打，學生及家長有更多考量。

    教育局長林明裕提醒，為避免學生暈針反應，建議學校可於接種場地播放音樂、衛教影片等協助學生放鬆心情，學生於完成接種後應於現場休息留觀15分鐘再行離開，離開後再自我密切觀察15分鐘，接種疫苗後，學校應協助調整課程內容，減少激烈教學活動，並留意學生身體情形，學生出現持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應、疑似心肌炎或心包膜炎症狀（胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良等）時，務必儘速就醫。

    首日（20日）開打的康萊爾國中共有70名學生接種第二劑，校方說，昨天（21日）有23名學生請疫苗假、今天（22日）則有4名續請疫苗假。武陵高中為免學生接種二劑後，副作用影響高三學生期末考、大學學測，選定昨天接種，據校方統計，全校1632名學生接種後，424人今天請疫苗假。

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