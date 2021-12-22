桃市古蹟范姜老屋 左橫屋12/24起變身樂齡習藝空間

三級古蹟范姜老屋左橫屋將作為樂齡習藝空間活化使用。（記者許倬勛攝）

2021/12/22 17:55

〔記者許倬勛／桃園報導〕古厝活化再生！位於桃園市新屋區的三級古蹟范姜古厝（范姜老屋），迄今110年歷史，其中左橫屋群經活化修復，24日起，古色古香的三合院將成居民另類學習空間，包括客家八音、客家文化、親子共學等，讓古蹟更有生命力。

范姜一氏於清朝乾隆年間來台拓墾，其中一房落腳桃園新屋，辛勤耕墾之下累積田產處處富甲一方，范姜老屋是由一座四合院及四座三合院所形成的紅磚古厝群，建物雕梁畫棟，屋脊上的有燕尾、馬背，形制考究，令人遙想昔日風華。

市府文化局文化設施科長沈建忠說，范姜老屋的左橫屋為三連棟式、占地173坪，過往范姜族人作為倉庫使用，但因年久失修，有白蟻蛀蝕、牆體殘缺、屋瓦破損等問題，市府2014年向行政院客家委員會申請420萬元修繕、2017年完工。

「閒置可惜，不如活化讓民眾親近」范姜宗親會理事長范姜群會說，左橫屋修繕完成後，部分空房作為新屋區樂齡學習中心作為學堂，其餘20多間則無其它用途，族人討論後認為相當可惜，決定委由文化局活化，規劃六大區域，分為「八音學堂」、「朗讀光陰」、「小藝廊」、「習藝教室」、「文化茶屋」，教授傳統客家八音基礎、在地文史導覽及多功能學習場域，開放提供在地社團和社區及居民租借使用，廿四日揭牌啟用，部分課程、租借空間須負擔額外費用，其餘均為免費使用、參觀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法