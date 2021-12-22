桃園第2座 大嵙崁地質公園2023年3月完工

市府推動「大嵙崁地質公園」，預計後年3月完工，為桃園第2座地質公園。（水務局提供）

2021/12/22 14:49

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府水務局推動「大漢溪山豬湖生態親水園區」第1期計畫，獲得全球卓越建設獎肯定，水務局接續推動第2期計畫，設立「大嵙崁地質公園」，占地28公頃、經費8千萬元，預計明年4月開工、後年3月完工，以低衝擊開發方式，營造多樣性生態環境，將成為繼「草漯沙丘地質公園」後，桃園市第2座地質公園。

市長鄭文燦今在市政會議聽取水務局長劉振宇簡報後表示，從大漢溪河床上如龍骨般皺褶的地質景觀，以及河床上發掘的各種古化石，可看出大溪地區原本為海洋古老地質，因地層上升而產生地形演變，具有重要價值，設立大嵙崁地質公園，除保護地質資源，也要維護當地區域生態特色，將以復育生物棲地、增加食源植栽、營造生態水道環境等方式，讓山豬湖生態親水園區的自然機能更完整。

鄭文燦提到，「大漢溪山豬湖生態親水園區」第1期計畫總經費4288萬元、占地18公頃，串聯月眉人工濕地生態公園、大溪水資源回收中心、街口溪生態水岸步道軸帶，呈現大漢溪流域生態價值；未來第2期計畫，更能展現大漢溪河床歷經造山運動所形成的河階地形與古化石。

劉振宇指出，第2期計畫將延續第1期成果，將上連崖線淺山、下達河床灘地，規劃出水岸觀察、河床觀察、螢火蟲及野鳥棲地觀察等路徑；兼顧地景保育、環境教育、地景旅遊、社區參與為目標，重現「大溪古帆、津畔尋岸」的歷史風貌。

劉振宇說，山豬湖生態親水園區含有豐富原生、特有物種，未來將選定高體鰟鮍、黃緣螢、短腹幽蟌及台灣藍鵲作為指標復育物種，並依生物特性進行棲地營造，種植食源植栽、引水營造生態水路、留設鳥類棲息空間、水道環境清理等，並設置特殊物種解說牌，強化環境教育功能。

劉振宇提到，在植栽設計方面，分為「核心區」、「緩衝區」、「人為利用區」，清除外來種植物、復育生態棲地，種植原生灌木及水生植物；另進行永福溪引水工程，確保山豬湖園區生態有乾淨水源，水道及生態池工程將以「近自然」工法施作，適合生物棲息，完整呈現大漢溪的生態特性。

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