桃園防疫旅館群聚感染波及居隔者 每人每天補助1000元

桃園火車站附近某防疫旅館本月16日爆發武漢肺炎群聚感染事件，全館已經完成清消。（記者謝武雄攝）

2021/12/22 14:11

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園火車站附近某防疫旅館本月16日爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，凡12月3日之後住過該旅館房客，離開旅館後都需居家隔離14天，桃園市長鄭文燦今在防疫會議宣布將發給慰問金每人每天1000元，且轉介到其他防疫旅館房客，房價差額由市府吸收。

衛生局長王文彥指出，受防疫旅館事件影響導致被隔離者，規畫每人每日發1000元慰問金，初估有315人受惠，因要以離開飯店往後14天推算，因此每個人隔離天數不同，以被召回受隔離的天數為發放基準。

觀光旅遊局長楊勝評說，原移工檢疫處所已做為臨時防疫處所，讓預定該防疫旅館返鄉旅客可以入住，目前也協調中壢區某新設防疫旅館作為替代方案，26日起提供100房、27日起入住，入住的旅客不用負擔增加費用，初估至明年1月3日止，補助房價差額約要300萬元，將由預備金支應。

鄭文燦表示，該防疫旅館群聚事件，是衛生局主動追溯發現異常，經病毒追蹤定序，查出確實有交叉感染，因此立即擴大採檢跟預防性隔離，採檢結果沒有新增個案，確診者都在防火牆內，而從12月5日最早確診個案至今已超過14天，沒有發生新案件，該起事件應該可以落幕，衛生局也請示中央流行疫情指揮中心，何時可讓防疫旅館恢復營運？

鄭文燦說，預防性房客隔離14天政策，確實對民眾造成不便，但卻是公共衛生上必要手段，指示衛生局除了主動表示關懷外，也要加強跟集中檢疫所聯絡，並宣布發給慰問金，原本要入住該防疫旅館的旅客，被迫轉介到其他防疫旅館，若服務費用不同，差額房價也由觀旅局申請預備金來吸收。

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