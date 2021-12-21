都更有望！中壢財神大樓召開更新會大會 明年農曆年前立案

有40年歷史的桃園市中壢區第一商業大樓（財神大樓）位處中壢區精華地段，但外觀卻極度破舊且出入人口複雜。（桃園市政府住宅發展處提供）

2021/12/21 21:47

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有鑑於高雄城中城社區惡火釀46條人命，引起全國關注老舊複合式大樓的安全問題，位在桃園市中壢區有40年歷史的第一商業大樓（財神大樓）經獲過5成土地及建物所有權人同意籌組更新會，於今天召開更新會成立大會，預計農曆年前完成更新會立案。發起人劉先生表示，待市府立案後，將開始著手申請補助經費、研擬招標細節等，持續推動都更。

桃園市政府住宅發展處都市更新科長陳怡芳指出，財神大樓曾是中壢火車站前地標性建築物，基地面積1111平方公尺，興建地上11層、地下3層建物，所有權人達258人，雖位處中壢區精華地段，但外觀卻極度破舊且出入人口複雜，影響都市景觀及公共安全甚鉅，也因時代變遷、經營不善逐漸沒落，僅剩少數地面層店鋪及8樓部分有旅館業仍營業。

陳怡芳說，更新會立案後，市府將輔導其向內政部營建署申請自主更新補助，按更新會會員人數試算，可獲得約600萬元的補助款，用以擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫，有效降低更新會辦理自主更新的初期成本。

陳怡芳表示，倘若更新期間社區住戶有意願搬離第一商業大樓及租屋需求，將透過包租代管代為洽詢租賃業者提供租屋物件及優惠租金。

劉先生則說，今天大會上共選出15名理事、1名監事，包括每層樓推派一名理事當代表，還有一樓黃金店面雖僅有1.3％的持分，但考量所有權人利益，也取得一席理事，將盡速在財神大樓附近設立更新會會址，提供住戶一對一洽詢都更相關問題，未來也會針對逐樓層召開說明會，讓住戶了解都更，也能充分表達意見。

桃園市中壢區財神大樓經獲過五成土地及建物所有權人同意籌組更新會，於今天召開更新會成立大會。（桃園市政府住宅發展處提供）

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