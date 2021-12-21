都更有望！中壢財神大樓召開更新會大會 明年農曆年前立案
2021/12/21 21:47
〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有鑑於高雄城中城社區惡火釀46條人命，引起全國關注老舊複合式大樓的安全問題，位在桃園市中壢區有40年歷史的第一商業大樓（財神大樓）經獲過5成土地及建物所有權人同意籌組更新會，於今天召開更新會成立大會，預計農曆年前完成更新會立案。發起人劉先生表示，待市府立案後，將開始著手申請補助經費、研擬招標細節等，持續推動都更。
桃園市政府住宅發展處都市更新科長陳怡芳指出，財神大樓曾是中壢火車站前地標性建築物，基地面積1111平方公尺，興建地上11層、地下3層建物，所有權人達258人，雖位處中壢區精華地段，但外觀卻極度破舊且出入人口複雜，影響都市景觀及公共安全甚鉅，也因時代變遷、經營不善逐漸沒落，僅剩少數地面層店鋪及8樓部分有旅館業仍營業。
陳怡芳說，更新會立案後，市府將輔導其向內政部營建署申請自主更新補助，按更新會會員人數試算，可獲得約600萬元的補助款，用以擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫，有效降低更新會辦理自主更新的初期成本。
陳怡芳表示，倘若更新期間社區住戶有意願搬離第一商業大樓及租屋需求，將透過包租代管代為洽詢租賃業者提供租屋物件及優惠租金。
劉先生則說，今天大會上共選出15名理事、1名監事，包括每層樓推派一名理事當代表，還有一樓黃金店面雖僅有1.3％的持分，但考量所有權人利益，也取得一席理事，將盡速在財神大樓附近設立更新會會址，提供住戶一對一洽詢都更相關問題，未來也會針對逐樓層召開說明會，讓住戶了解都更，也能充分表達意見。