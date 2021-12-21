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    首頁　>　桃園市

    慾女誆「奶奶要裝支架、妹妹要開刀」哭窮 想婚男痛失141萬怒控詐欺

    桃園市林姓男子急欲脫單，卻被許姓女子以「奶奶要裝支架、妹妹要開刀」等藉口誆騙141萬元，更發現許女來與其他男人同居，怒告許女詐欺。（記者余瑞仁攝）

    桃園市林姓男子急欲脫單，卻被許姓女子以「奶奶要裝支架、妹妹要開刀」等藉口誆騙141萬元，更發現許女來與其他男人同居，怒告許女詐欺。（記者余瑞仁攝）

    2021/12/21 16:22

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市林姓男子急欲脫單，2019年結識許姓女子展開交往，不料卻被女方騙得團團轉，許女誆稱「奶奶心臟病要裝支架」、「妹妹乳癌要開刀」等，向林哭訴救急，短短10個月讓林男先後掏出141萬元，結果林男發現許女與另名男子同居，裝支架、開刀說詞「攏係假」，怒告許女詐欺。'

    檢警調查，27歲的許女於2019年2月間結識林男，許女因缺錢花用且官司纏身需要律師費，見林男感情空虛、亟欲脫單，利用其弱點假意交往，隨後向對方誆騙「奶奶心臟病要裝支架」、「妹妹流產、乳癌要動手術」等藉口，向林男哭窮、撒嬌，林男信以為真、心疼不已，從2019年2月至同年12月間共匯款68次給許女，金額從數千元至25萬元不等。

    然而紙包不住火，林男後來發現許女與他交往的同時，竟與另名男子同居，更發現許女所稱「奶奶生病」、「妹妹乳癌動手術」等說詞都是假的，報警怒告詐欺。

    桃園地檢署調查時，許女坦承對林男稱「奶奶心臟要裝支架」、「妹妹流產、乳癌要動手術」等都假的；檢方依林男提出匯款證明認為許女共詐得141萬餘元，且詐得的金錢都用於生活用品、刷卡費、治裝費、家人保險費及律師費等，檢方今偵結依詐欺罪嫌將許女提起公訴。

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