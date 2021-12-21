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    首頁　>　桃園市

    耶誕老人到殘障教養院送禮啦！ 桃消防員由天而降令院生好驚喜

    桃市消防局第一救災救護大隊八德、大湳及茄苳三個分隊，今天前往轄內八德殘障教養院送暖外，結合耶誕節慶藉由互動體驗，讓院生在趣味中學習防災知識，提升消防自我保護的觀念。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市消防局第一救災救護大隊八德、大湳及茄苳三個分隊，今天前往轄內八德殘障教養院送暖外，結合耶誕節慶藉由互動體驗，讓院生在趣味中學習防災知識，提升消防自我保護的觀念。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/12/21 12:59

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕今天的八德殘障教養院相當歡樂！院內不時傳出驚呼並夾雜著笑聲，因為傳說中的耶誕老人真的現身了，而且不只1位，而是有好多好多個；桃園市消防局第一救災救護大隊茄冬分隊在耶誕節將屆前夕，規劃了系列活動，除了在殘障教養院進行消防的防災宣導外，同時也希望在這特別的日子，能讓院生留下記憶深刻的歡樂時光，在趣味中學習防災知識，提升消防自我保護的觀念。

    分隊長鄭仁豪說：為了迎接耶誕節到來，於是聯合一大隊八德區的八德、大湳分隊，一同到轄內八德殘障教養院，利用消防專業的繩索斜降，營造耶誕老人由天而降的效果，並特地利用擔架，加工製作成耶誕老公公的雪橇模樣，然後利用吊掛的方式，一路呵呵呵地降下，讓院生們驚訝得直歡呼，同時透過交換禮物的方式與院生慶祝佳節，也獲得院生們活潑的熱舞回饋，以及耶誕蘿蔔蹲的團體遊戲與消防叔叔志工阿姨們同樂。

    鄭仁豪說，此次活動內容搭配住警器模型屋及CO拼圖遊戲來宣導，提醒民眾安裝住警器及早預警的重要性，以及預防一氧化碳中毒的關鍵因子和重要性，也讓院生穿著消防衣體驗一日消防的氛圍。

    他說，耶誕佳節將至，您有多久沒有和家人及朋友團聚和交換禮物了呢？辛苦工作的同時，也好好計畫一下給家人跟朋友一個驚喜吧。

    除了一身通紅的耶誕老人外，桃市消防局一大隊八德、大湳及茄苳分隊隊員和義消、志工們的紅色制服，讓人有一時出現好多耶誕老人的錯覺。（記者陳恩惠翻攝）

    除了一身通紅的耶誕老人外，桃市消防局一大隊八德、大湳及茄苳分隊隊員和義消、志工們的紅色制服，讓人有一時出現好多耶誕老人的錯覺。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市消防局第一救災救護大隊八德、大湳及茄苳三個分隊，今天到八德殘障教養院進行消防宣導，雖然結合耶誕節的節慶，但也毫不馬虎，特地以擔架製成雪橇，讓隊員扮演的耶誕老人從天而降。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市消防局第一救災救護大隊八德、大湳及茄苳三個分隊，今天到八德殘障教養院進行消防宣導，雖然結合耶誕節的節慶，但也毫不馬虎，特地以擔架製成雪橇，讓隊員扮演的耶誕老人從天而降。（記者陳恩惠翻攝）

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