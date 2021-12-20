為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    重機接力過彎失控慘摔 台7乙線4車連環撞2傷

    台7乙線發生重機過彎失控慘摔，釀3車跟著連環撞、2人受傷送醫。（記者李容萍翻攝）

    台7乙線發生重機過彎失控慘摔，釀3車跟著連環撞、2人受傷送醫。（記者李容萍翻攝）

    2021/12/20 23:21

    〔記者李容萍／桃園報導〕台7乙線全長14.5公里，起點在新北市三峽區大埔，終點在桃園市復興區三民沿途大彎道多，成為許多重機族的炫技地點，其中9.8公里處的路段，更是傳說中的摔車彎，重機騎士愛來壓車，摔車事故頻傳。臉書社團上傳一段影片，有4輛重機在台7乙線挑戰壓車過彎，前面2輛驚險過關，第3輛卻滑倒撞上分隔柱，機車像戰鬥陀螺一樣打轉，絆倒第4輛重機，摔車的騎士也噴飛到對向車道，造成對向另1輛機車也摔倒，另有1輛白色轎車車身擦撞山壁。

    桃園市大溪警分局今（20）日表示，此交通事故發生在18日下午3點27分許，林姓男子騎重機行經台7乙線直行下坡往三峽方向行駛，疑似因過彎失控偏移車道，撞擊對向羅姓男子駕駛自小客車，後方黃姓男子駕駛重機車因前方發生事故閃避不及追撞後摔車，林男駕駛的機車於撞擊後彈回原車道，再波及後方陳男駕駛的重機車並摔車。

    警方表示，這起連環車禍造成林男頭部撕裂傷送醫救治、機車多處受損；羅男自小客車左前車頭及右側車身受損；陳男手腳挫傷、機車左側受損，而黃男因有穿戴防摔衣，僅造成機車左側受損。

    警方初步調查，林男疑似過彎時車速過快導致失控，後方車輛則未未保持安全距離而造成追撞，警方呼籲，山路崎嶇變化多，行駛山路應適告減速並與前車保持安全距離，以維自身及用路人安全。

    對此，網友看完影片紛留言「總共擊落三位」、「四輪倒楣，後面也有倒楣鬼...」但也有網友砲轟「為什麼要這樣害人呢？」、「命只有一條！沒必要為了一時之快，賠上生命！不值得啊！」

    台7乙線發生重機過彎失控慘摔，釀3車跟著連環撞，圖中白色轎車閃避不及撞上山壁。（記者李容萍翻攝）

    台7乙線發生重機過彎失控慘摔，釀3車跟著連環撞，圖中白色轎車閃避不及撞上山壁。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    腳踏車疑跨雙黃線超車遭轉彎汽車撞倒 男學生昏迷搶救中
    2021/12/20 21:27

    腳踏車疑跨雙黃線超車遭轉彎汽車撞倒 男學生昏迷搶救中
    台中深夜兩車對撞4傷
    2021/12/20 19:14

    台中深夜兩車對撞4傷

    寶寶腸脹氣、絞痛？跟你挑選的奶瓶有關
    掀背車台3線突迴轉 2重機閃避不及慘摔
    2021/12/20 18:58

    掀背車台3線突迴轉 2重機閃避不及慘摔
    學業、運動俱佳 北科附工學生看完籃球賽騎車自撞分隔島亡
    2021/12/20 18:04

    學業、運動俱佳 北科附工學生看完籃球賽騎車自撞分隔島亡

    台新「您的一票 決定愛的力量」 助公益團體
    闖紅燈？57歲騎士行經寶山交流道 遭下匝道車輛撞飛送醫不治
    2021/12/19 19:52

    闖紅燈？57歲騎士行經寶山交流道 遭下匝道車輛撞飛送醫不治
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播