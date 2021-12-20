重機接力過彎失控慘摔 台7乙線4車連環撞2傷

台7乙線發生重機過彎失控慘摔，釀3車跟著連環撞、2人受傷送醫。（記者李容萍翻攝）

2021/12/20 23:21

〔記者李容萍／桃園報導〕台7乙線全長14.5公里，起點在新北市三峽區大埔，終點在桃園市復興區三民沿途大彎道多，成為許多重機族的炫技地點，其中9.8公里處的路段，更是傳說中的摔車彎，重機騎士愛來壓車，摔車事故頻傳。臉書社團上傳一段影片，有4輛重機在台7乙線挑戰壓車過彎，前面2輛驚險過關，第3輛卻滑倒撞上分隔柱，機車像戰鬥陀螺一樣打轉，絆倒第4輛重機，摔車的騎士也噴飛到對向車道，造成對向另1輛機車也摔倒，另有1輛白色轎車車身擦撞山壁。

桃園市大溪警分局今（20）日表示，此交通事故發生在18日下午3點27分許，林姓男子騎重機行經台7乙線直行下坡往三峽方向行駛，疑似因過彎失控偏移車道，撞擊對向羅姓男子駕駛自小客車，後方黃姓男子駕駛重機車因前方發生事故閃避不及追撞後摔車，林男駕駛的機車於撞擊後彈回原車道，再波及後方陳男駕駛的重機車並摔車。

警方表示，這起連環車禍造成林男頭部撕裂傷送醫救治、機車多處受損；羅男自小客車左前車頭及右側車身受損；陳男手腳挫傷、機車左側受損，而黃男因有穿戴防摔衣，僅造成機車左側受損。

警方初步調查，林男疑似過彎時車速過快導致失控，後方車輛則未未保持安全距離而造成追撞，警方呼籲，山路崎嶇變化多，行駛山路應適告減速並與前車保持安全距離，以維自身及用路人安全。

對此，網友看完影片紛留言「總共擊落三位」、「四輪倒楣，後面也有倒楣鬼...」但也有網友砲轟「為什麼要這樣害人呢？」、「命只有一條！沒必要為了一時之快，賠上生命！不值得啊！」

台7乙線發生重機過彎失控慘摔，釀3車跟著連環撞，圖中白色轎車閃避不及撞上山壁。（記者李容萍翻攝）

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