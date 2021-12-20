桃園後山「三光跨河大橋」通車 耶誕燈飾也亮了

復興區公所在新通車的三光跨河大橋，同步點亮150公尺長的粉紅色燈飾及高6公尺的耶誕樹。（記者李容萍攝）

2021/12/20 22:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區後山新建「三光跨河大橋」，今（20）日下午和傍晚舉辦通車啟用典禮和「幸福復興，聖誕點燈」儀式，此橋通車後，玉峰溪兩岸交通往返可縮短45分鐘，武道能敢、砂崙子、鐵立庫及爺亨部落等約500戶居民就醫、通學、產業運輸、聯外等更安全便利外，以LED燈打造長150公尺的粉紅色光環境亮化，以及高6公尺的耶誕樹，於每天晚間5點至10點持續點燈，並將一路亮到明年2月20日。

包括行政院原住民族委員會夷將‧拔路兒、桃園市長鄭文燦、復興區長游正英、復興區代表會主席林玉花等人均出席通車典禮，鄭文燦表示，市府自2016年推動「三光跨河大橋興建計畫」，總經費1億4100萬元，橋身跨徑158公尺、橋面寬6.5公尺，橋樑採鋼結構設計，以泰雅技藝竹籐編織造型為外觀，橋頭意象的幾何圖形象徵「祖靈之眼」，橋梁通行路側則設有LED崁燈，同時施作微型樁擋土牆、河道護岸、型框植生護坡及路面改善等工項，讓復興區道路系統更完善，大幅提升交通安全及便利。

鄭文燦提到，6年前到復興區三光里行銷「媽媽桃」品牌獲得很好成果，當時發現三光里的武道能敢等部落，僅有桃113線一條聯外道路，一旦遭逢豪雨、颱風等天災，經常造成交通中斷，族人被迫改行百年彌榮人行吊橋或冒險跨越溪底便道，對人身安全產生風險，因此決定籌建「三光跨河大橋」，改善周圍4個部落的聯外交通；此工程由市府原住民族行政局自辦，從設計、興建到完成，實屬不易，日前更榮獲行政院公共工程委員會「第21屆公共工程金質獎」土木類別特優。

游正英也說，市府與地方共同極力爭取的三光跨河大橋通車後，復興區民會用歡愉的心情迎接並好好的維護它，適逢耶誕佳節及新年前夕盛辦通車大典，選址三光跨河大橋進行耶誕點燈儀式，希望祖靈和上帝祝福復興區居民及泰雅族人平安、生活更好。

復興區公所在新通車的三光跨河大橋，同步點亮150公尺長的粉紅色燈飾及高6公尺的耶誕樹。（記者李容萍攝）

鄭文燦（中）等人出席復興區「三光跨河大橋」通車典禮。（記者李容萍攝）

復興區長游正英（中）等人主持「幸福復興，聖誕點燈」儀式。（記者李容萍攝）

三光跨河大橋以泰雅技藝竹籐編織造型為外觀，橋頭意象的幾何圖形象徵「祖靈之眼」。（記者李容萍攝）

三光跨河大橋以泰雅技藝竹籐編織造型為外觀。（記者李容萍攝）

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