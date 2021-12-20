為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃園後山「三光跨河大橋」通車 耶誕燈飾也亮了

    復興區公所在新通車的三光跨河大橋，同步點亮150公尺長的粉紅色燈飾及高6公尺的耶誕樹。（記者李容萍攝）

    復興區公所在新通車的三光跨河大橋，同步點亮150公尺長的粉紅色燈飾及高6公尺的耶誕樹。（記者李容萍攝）

    2021/12/20 22:56

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區後山新建「三光跨河大橋」，今（20）日下午和傍晚舉辦通車啟用典禮和「幸福復興，聖誕點燈」儀式，此橋通車後，玉峰溪兩岸交通往返可縮短45分鐘，武道能敢、砂崙子、鐵立庫及爺亨部落等約500戶居民就醫、通學、產業運輸、聯外等更安全便利外，以LED燈打造長150公尺的粉紅色光環境亮化，以及高6公尺的耶誕樹，於每天晚間5點至10點持續點燈，並將一路亮到明年2月20日。

    包括行政院原住民族委員會夷將‧拔路兒、桃園市長鄭文燦、復興區長游正英、復興區代表會主席林玉花等人均出席通車典禮，鄭文燦表示，市府自2016年推動「三光跨河大橋興建計畫」，總經費1億4100萬元，橋身跨徑158公尺、橋面寬6.5公尺，橋樑採鋼結構設計，以泰雅技藝竹籐編織造型為外觀，橋頭意象的幾何圖形象徵「祖靈之眼」，橋梁通行路側則設有LED崁燈，同時施作微型樁擋土牆、河道護岸、型框植生護坡及路面改善等工項，讓復興區道路系統更完善，大幅提升交通安全及便利。

    鄭文燦提到，6年前到復興區三光里行銷「媽媽桃」品牌獲得很好成果，當時發現三光里的武道能敢等部落，僅有桃113線一條聯外道路，一旦遭逢豪雨、颱風等天災，經常造成交通中斷，族人被迫改行百年彌榮人行吊橋或冒險跨越溪底便道，對人身安全產生風險，因此決定籌建「三光跨河大橋」，改善周圍4個部落的聯外交通；此工程由市府原住民族行政局自辦，從設計、興建到完成，實屬不易，日前更榮獲行政院公共工程委員會「第21屆公共工程金質獎」土木類別特優。

    游正英也說，市府與地方共同極力爭取的三光跨河大橋通車後，復興區民會用歡愉的心情迎接並好好的維護它，適逢耶誕佳節及新年前夕盛辦通車大典，選址三光跨河大橋進行耶誕點燈儀式，希望祖靈和上帝祝福復興區居民及泰雅族人平安、生活更好。

    復興區公所在新通車的三光跨河大橋，同步點亮150公尺長的粉紅色燈飾及高6公尺的耶誕樹。（記者李容萍攝）

    復興區公所在新通車的三光跨河大橋，同步點亮150公尺長的粉紅色燈飾及高6公尺的耶誕樹。（記者李容萍攝）

    鄭文燦（中）等人出席復興區「三光跨河大橋」通車典禮。（記者李容萍攝）

    鄭文燦（中）等人出席復興區「三光跨河大橋」通車典禮。（記者李容萍攝）

    復興區長游正英（中）等人主持「幸福復興，聖誕點燈」儀式。（記者李容萍攝）

    復興區長游正英（中）等人主持「幸福復興，聖誕點燈」儀式。（記者李容萍攝）

    三光跨河大橋以泰雅技藝竹籐編織造型為外觀，橋頭意象的幾何圖形象徵「祖靈之眼」。（記者李容萍攝）

    三光跨河大橋以泰雅技藝竹籐編織造型為外觀，橋頭意象的幾何圖形象徵「祖靈之眼」。（記者李容萍攝）

    三光跨河大橋以泰雅技藝竹籐編織造型為外觀。（記者李容萍攝）

    三光跨河大橋以泰雅技藝竹籐編織造型為外觀。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃園復興「三光跨河大橋」 20日通車 加碼耶誕點燈
    2021/12/15 23:46

    桃園復興「三光跨河大橋」 20日通車 加碼耶誕點燈
    石門水庫集水區居民盼到自來水 復興圓山加壓站6月加入營運
    2021/04/26 22:42

    石門水庫集水區居民盼到自來水 復興圓山加壓站6月加入營運

    小分子褐藻醣膠輔助癌友對抗癌症
    造福桃園復興最大里 基國派部落風雨球場啟用
    2021/04/26 22:33

    造福桃園復興最大里 基國派部落風雨球場啟用
    兼具觀光效益 桃園復興三光跨河大橋預計9月完工
    2021/04/26 22:24

    兼具觀光效益 桃園復興三光跨河大橋預計9月完工

    台新「您的一票 決定愛的力量」 助公益團體
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播