桃園新勢公園打造海洋主題遊戲場 共融式公園滿足各年齡群
2021/12/20 22:36
〔記者李容萍／桃園報導〕航海王來了！桃園市平鎮區公所在新勢公園打造以海洋為主題的特色兒童遊戲場，小朋友在魚群圍繞的汪洋中，可體驗海上撒網捕魚、瞭望及乘坐海盜船的趣味，滿足5至12歲中、高年齡層兒童的遊玩需求，在既有大型攀岩塊與體健設施也整合成青少年及成人體健活動區，另滿足各年齡族群的戶外運動需求。
桃園市長鄭文燦今（20）日視察新勢公 園遊戲場設施增設二期工程表示，新勢公園總面積4.6公頃，他上任後，先後闢建天幕球場、大草坪、極限運動場等設施，並分二期進行「兒童遊戲場」更新改善工程，繼一期工程增設地景山丘、大型沙坑等設施後，市府再投入665萬元經費且延續一期海洋主題完成二期並規劃更完整的分區、分齡遊戲功能，新設的網狀及魚型攀爬架、瞭望台、海盜船等綜合遊具，遊戲技能更具多元性及挑戰性。
鄭說，有別於過去罐頭式、塑膠式的兒童遊戲設施，市府採取共融式公園的設計來進行公園改造；後續在新勢公園中林蔭樹下區域另設置老年體健設施，讓年長者早起後也可到公園運動，屆時新勢公園不只是陽光大草坪可以舉辦平鎮藝術季等大型活動，各個分齡使用區域也可舉辦生態及健走活動，讓新勢公園成為複合使用、共融式公園的代表作。
另外，平鎮區公所強化防疫，舉凡新勢公園的體健、遊戲設施、極限運動場、廁所等空間，均採取長效型消毒殺菌產品，經三個月測試，殺菌成效顯著，市民可安心使用。