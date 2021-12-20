桃園新勢公園打造海洋主題遊戲場 共融式公園滿足各年齡群

新勢公園以海洋為主題，來此可體驗海上撒網捕魚、瞭望及乘坐海盜船的趣味。（記者李容萍攝）

2021/12/20 22:36

〔記者李容萍／桃園報導〕航海王來了！桃園市平鎮區公所在新勢公園打造以海洋為主題的特色兒童遊戲場，小朋友在魚群圍繞的汪洋中，可體驗海上撒網捕魚、瞭望及乘坐海盜船的趣味，滿足5至12歲中、高年齡層兒童的遊玩需求，在既有大型攀岩塊與體健設施也整合成青少年及成人體健活動區，另滿足各年齡族群的戶外運動需求。

桃園市長鄭文燦今（20）日視察新勢公 園遊戲場設施增設二期工程表示，新勢公園總面積4.6公頃，他上任後，先後闢建天幕球場、大草坪、極限運動場等設施，並分二期進行「兒童遊戲場」更新改善工程，繼一期工程增設地景山丘、大型沙坑等設施後，市府再投入665萬元經費且延續一期海洋主題完成二期並規劃更完整的分區、分齡遊戲功能，新設的網狀及魚型攀爬架、瞭望台、海盜船等綜合遊具，遊戲技能更具多元性及挑戰性。

鄭說，有別於過去罐頭式、塑膠式的兒童遊戲設施，市府採取共融式公園的設計來進行公園改造；後續在新勢公園中林蔭樹下區域另設置老年體健設施，讓年長者早起後也可到公園運動，屆時新勢公園不只是陽光大草坪可以舉辦平鎮藝術季等大型活動，各個分齡使用區域也可舉辦生態及健走活動，讓新勢公園成為複合使用、共融式公園的代表作。

另外，平鎮區公所強化防疫，舉凡新勢公園的體健、遊戲設施、極限運動場、廁所等空間，均採取長效型消毒殺菌產品，經三個月測試，殺菌成效顯著，市民可安心使用。

新勢公園在既有大型攀岩塊與體健設施也整合成青少年及成人體健活動區，滿足各年齡族群的戶外運動需求。 （記者李容萍攝）

新勢公園一期工程增設地景山丘、大型沙坑等設施，深受好評。（記者李容萍攝）

在新勢公園可體驗海上撒網捕魚、瞭望及乘坐海盜船的趣味。（記者李容萍攝）

在新勢公園可體驗海上撒網捕魚、瞭望及乘坐海盜船的趣味。（記者李容萍攝）

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