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    首頁　>　桃園市

    弘光功德基金會捐34.5萬獎學金 桃園每年575學生受惠

    長期資助偏鄉學生的財團法人佛教弘光功德基金會，今天捐贈3年、共34.5萬元的學童進步獎獎學金，給全市21所偏遠、非山非市國小及校內弱勢兒童比例偏高的學校。（財團法人弘光功德基金會提供）

    長期資助偏鄉學生的財團法人佛教弘光功德基金會，今天捐贈3年、共34.5萬元的學童進步獎獎學金，給全市21所偏遠、非山非市國小及校內弱勢兒童比例偏高的學校。（財團法人弘光功德基金會提供）

    2021/12/20 19:50

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長期資助偏鄉學生的財團法人佛教弘光功德基金會，今天捐贈3年、共34.5萬元的學童進步獎獎學金，給全市21所偏遠、非山非市國小及校內弱勢兒童比例偏高的學校，每年預計有575名成績進步的小學生可受贈，3年將有1725名學生受惠。

    基金會執行長劉選吉表示，此次訂定「『學生學習進步獎』三年有成計畫」，激勵學童追求進步，建立學習自信，獲得成功經驗，針對進步獎學生上、下學期各贈予1次，每名學生可獲200元獎學金，一學年2次。

    受贈學校代表、大溪區福安國小校長張大昌表示，基金會的學業進步獎是「神奇獎學金」，猶如雪中送炭開啟弱勢學童另一扇窗，激勵孩子課業學習表現，從台下觀眾進步到自己上台成為受獎主角，獲得肯定與自信。

    桃園市政府教育局長林明裕則表示，每一位進步獎學生都是奮發向上的好榜樣，期許受贈學校藉由愛心捐贈，鼓勵更多學子們在各方面積極進取，多元學習，也期待有更多社會善心人士共同關注教育，挹注資源，幫助學童們樂於學習，安心成長。

    此次受贈學校有桃園市觀音區保生、樹林及大潭國小；大溪區大溪、仁善、美華、福安、永福及百吉國小；龍潭區龍源、武漢國小；龜山區龍壽、大埔國小；八德區霄裡國小；大園區圳頭、后厝國小；新屋區永安、北湖及笨港國小；復興區三民國小；蘆竹區頂社國小。

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