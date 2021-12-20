學業、運動俱佳 北科附工學生看完籃球賽騎車自撞分隔島亡

張姓學生在龜山區振興路下坡路段，不慎自撞安全島及路樹，送醫急救後宣告不治。（記者鄭淑婷翻攝）

2021/12/20 18:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕北科附工18歲張姓高三學生，19日與同學、表弟到國立體育大學看P+聯盟籃球聯賽，結束後騎車搭載表弟返家途中，在龜山區振興路下坡路段、大彎道，不慎自撞安全島及路樹，後方同行同學目睹後趕忙打119報案，但張姓學生送往林口長庚醫院急救後仍宣告不治，警方調查，張姓學生酒測值0，不排除是不熟路況，過彎車速快肇禍，確切原因仍待調查。

張姓學生學業表現亮眼，國中會考成績達到5A++，捨棄武陵高中選讀北科附工，當時他曾說要以台科大、北科大為目標，除了學業，在校運動表現同樣優異，曾在相關競賽獲得好成績，還是學校社團幹部，沒想到卻在19日看球返家途中發生意外。

據悉，張姓學生才剛滿18歲並於本月初考取駕照，19日與多名同學、表弟，分騎機車、相互搭載到國體大看籃球賽，結束後，晚間7點半騎機車搭載表弟返家途中，在龜山區振興路往桃園區方向下坡路段，不慎自撞中央分隔島及路樹，現場為靠近西勢湖路的大彎道，後方同學目睹趕忙報案，但張姓學生送醫急救1小時後，因顱內出血宣告不治，後座表弟全身多處擦挫傷。

經警方了解，張姓學生剛考取駕照，可能因經驗不足及不熟悉路況，在過彎時車速快發生事故，已報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗，釐清確切死因及事故原因。

校方表示，張姓學生在校表現相當優異，很有機會實現自己的目標，將會前往慰問學生家屬並協助處理後續事宜，也將啟動校內輔導機制。

張姓學生在龜山區振興路下坡路段，不慎自撞安全島及路樹，送醫急救後宣告不治。（記者鄭淑婷翻攝）

張姓學生在龜山區振興路下坡路段，不慎自撞安全島及路樹，送醫急救後宣告不治。（記者鄭淑婷翻攝）

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