男子帶改造槍枝遇臨檢 囂張亮槍指著員警企圖開槍

賴男遇臨檢竟對員警亮槍，逃跑後立即被逮。（記者鄭淑婷翻攝）

2021/12/20 16:59

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕47歲賴姓男子今年6月間，騎乘懸掛失竊車牌的機車，在桃園市桃園區遇警攔查，被控持改造槍枝朝員警連續扣板機擊發未果，逃跑時又行竊機車躲避追查，最後在龜山區萬壽路被警方攔截，賴男還囂張持槍朝警揮舞，被依槍砲、竊盜、殺人未遂、恐嚇危安罪嫌送辦，由於員警並無看到賴男有拉滑套或扣板機，難認有殺人犯意，桃園地檢署檢察官偵結從重依槍砲罪嫌將他起訴。

賴男於去年8月間透過網路買來槍枝、子彈，今年6月11日先在桃園區泰山街竊走李姓騎士的車牌，並懸掛在自己的機車上，6月15日早上10點25分，他騎車行經桃園區安東街、鎮東街口，見蔡姓警員正要上前盤查，掏出預藏手槍朝員警連續扣板機擊發未果，連忙騎車一路往龜山方向逃，途中又行竊張姓騎士的機車，企圖躲避員警查緝，怎知15分鐘後就在龜山區被警攔截，他仍囂張持槍朝員警揮舞，被依槍砲、竊盜、殺人未遂、恐嚇危安罪送辦。

賴男坦承買槍、行竊，也有拉手槍滑套、持槍朝員警揮舞；蔡員證稱，賴男有持槍指著他，他看到槍就靠旁邊停，沒有看到賴男有拉滑套或扣板機的動作，李員則稱賴男曾用槍指著他及揮舞。

檢方認為，賴男行為涉犯槍砲、竊盜及恐嚇危安罪，至於殺人未遂部分，李員並無看到賴男有拉滑套或扣板機動作，難認賴男已著手於殺人行為，因此從重依槍砲罪嫌將他起訴。

賴男遇臨檢竟對員警亮槍，逃跑後立即被逮。（記者鄭淑婷翻攝）

賴男遇臨檢竟對員警亮槍，逃跑後立即被逮。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法