7年前開砂石車撞總統府 去年出獄如今攜槍又被逮

7年前嫁砂石車衝撞總統府的48歲男子張德正（中），昨天（19日）深夜入住旅店時，意外將1把改造槍枝藏在枕頭下忘了取走又遭警方逮捕。（民眾提供，資料照）

2021/12/20 10:36

〔記者陳恩惠／桃園報導〕48歲男子張德正曾因家暴案、婚姻問題訴諸法律，但他認為司法不公，7年前駕駛砂石車一頭撞進總統府，這「驚天一撞」不僅震驚社會，張吃上殺人未遂罪獲6年。張去年3月出獄後，仍持續為抗議司法不公以徒步或騎Ubike等方式在總統府周邊繞行；前天深夜北上入住桃市八德區旅店，因房間設備故障，換房時卻將1把改造手槍藏在枕頭下遭警查獲，持槍疑似預謀「幹大事」，警訊後依槍砲及恐嚇公眾危安罪嫌移送，檢方複訊後，今天上午以5萬元交保候傳。

八德警方表示，四維派出所員警昨天凌晨2點據報，表示轄內介壽路上某旅店的客房中，發現房間內有槍枝，立刻出動大批警力前往了解；旅店員工說，整理房間的時間，發現枕頭底下放著1把手槍，猜測應該是前房客換房時留下的，由於房內電視的遙控器無法使用，那名張姓房客因此要求換房。

警方說，四維所長林俊廷率副所長黃信銘、警員侯屹涵等8員前往張男最先入住的房內查看，果然在床鋪枕頭下發現手槍1把，檢視槍枝發現，彈匣內還有7發子彈，在旅店的協助下，趁機衝入房內，將昏昏欲睡的張男逮回警所。

警訊時，張男告訴警方可以上網查他的維基百科，員警google後發現，原來他就是2014年1月25日凌晨駕駛砂石車衝撞總統府的駕駛張德正，鑑識人員檢驗發現，所持的槍彈皆為改造，至於是否曾經犯過案，仍待送進一步鑑定才能得知；雖然張男將改造槍彈的來源，全推給已過世的同學，持槍目的也未多作說明，不過根據他身懷的手寫資料顯示，張男似乎已預謀又要做一件驚天動地的事，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪及恐嚇公眾罪移送桃園地檢署偵辦。

「我的目標從沒改變過 等達成的那天就能知道目標是什麼」張德正去年3月間出獄後，曾在個人臉書中留言，並表示4月中旬後，將不再使用這個帳號，不過去年11間又將自己騎著Ubike到總統府周遭的影片po網，針對行人可以徒步走在總統府前的人行道上，而他為什麼不能騎在人行道上而質問「別人可以走的路，我卻不能走，我的道路已經跟大家的不同」，自去年底迄今，除了友人張貼生日祝福外，他在4月6日曾張貼一篇預言2021年大災難的連結，並寫下「悲劇發生，請大家小心辛丑年，辛丑年=牛年」文字，不知有何涵義。

警方鑑識人員全副武裝清點張德正所持有的改造槍彈。（記者陳恩惠翻攝）

7年前曾駕砂石車衝撞總統府的男子張德正，去年3月刑滿出獄後，如今又因違法持有改造槍彈遭警方逮捕。（記者陳恩惠翻攝）

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