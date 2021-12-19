越夜越「樂」！慈湖雕塑公園變身耶誕浪漫園區 首週攬客1.7萬人

「慈湖悠樂園」活動現場設置5公尺高大雪人，供遊客合照、打卡過耶誕。（記者李容萍攝）

2021/12/19 23:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府風景區管理處於18、19、25、26日一連兩週週休假日於大溪區慈湖紀念雕塑公園舉辦「慈湖悠樂園-耶誕音樂節」活動，現場設置5公尺高的充氣耶誕雪人，並以泡泡機模擬下雪氣氛，桃園市長鄭文燦今日傍晚下午前往活動會場同樂；4天活動下午5點至晚上8點安排熱鬧演唱，下午3點起另有辦文創市集、街頭表演、親子活動等，風管處統計首週的2天假日入園遊客共1萬7000人次，其中今天天氣晴朗，遊客人數達到1萬1000人次。

鄭文燦表示，慈湖過去仰賴兩蔣文化園區帶動觀光發展，近3年市府積極推動慈湖觀光轉型，將慈湖、頭寮以及百吉等地區串聯成為生態旅遊新亮點，橫跨2個週休假日的演唱會共邀集17組獨立音樂團體接力演出，包含詹森淮、聽天湯樂團、四枝筆、脆樂團、五五身、陳以恆、伍悅、Control T、Theseus 忒修斯等超強陣容，以不插電方式呈現最原始純粹的音樂，強調不過度的包裝，回歸最原始面貌的生活態度，並結合慈湖夜間觀光，盼帶給民眾一種「簡單」、「樂活」、「慢活」、「環保」、「綠色」的旅遊氣氛。

鄭文燦提到，北橫風景相當優美，市府推動劃設「北橫國家風景區」，自前年11月即展開北橫風景特定區評鑑資源調查作業，擬定劃設範圍除大溪區、復興區外，也橫跨新北市三峽區及宜蘭縣大同鄉，總面積約4萬6261公頃，今年底完成評鑑報告書後，將提送到交通部觀光局申請評鑑作業，未來將規劃六大休憩系統，建設經費約2億8000萬元，目前已獲交通部觀光局補助7000萬元，辦理「北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫」，預計明年底完工，將活化頭寮經國紀念館及南營區，並改善台7線（北橫公路）入口交通，相信未來將成為旅遊新亮點，讓遊客感受到北橫的魅力。

風管處長廖育儀表示，4天的慈湖悠樂園還有25、26日兩天，除有免費的耶誕演唱會，活動期間自下午3點起於銅像公園舉辦文創市集，包含文創飾品、文創小農及特色飲食區，主舞台區也有親子喜歡的腹語秀、魔術秀、氣球秀、泡泡秀及小丑秀等街頭表演，精彩可期。

成軍已10年的「四枝筆樂團」，受邀「慈湖悠樂園─耶誕音樂節」演出。（記者李容萍攝）

街頭藝人在慈湖園區的火舞表演。（記者李容萍攝）

「慈湖悠樂園-耶誕音樂節」活動期間的下午3點起，另有辦文創市集、街頭表演、親子活動等。（記者李容萍攝）

鄭文燦（中）出席「慈湖悠樂園-耶誕音樂節」活動，與小朋友一起捏氣球同樂。（記者李容萍攝）

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