醫師「斜槓」漫畫家！林子堯把台灣防疫經驗、酸甜苦辣都入畫

林子堯的《醫院也瘋狂》系列漫畫已出11集。（記者李容萍攝）

2021/12/19 23:55

〔記者李容萍／桃園報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）仍未停歇，台灣疫情趨緩卻仍不可掉以輕心，桃園市37歲身心科醫師林子堯筆名「雷亞」，將近2年台灣醫療人員辛苦的防疫生活和體驗，與好友漫畫家「兩元」一同創作出版台灣第一本防疫漫畫《醫院也瘋狂11》，這是一本以台灣防疫為主題的本土原創漫畫故事，希望更多人了解醫療人員的酸甜苦辣和防疫知識。

林子堯堪稱斜槓醫師，畢業於中國醫藥大學醫學系，曾獲文化部藝術新秀和台灣漫畫最高榮譽「金漫獎」首獎，他自幼喜歡漫畫，像是日本漫畫之神手塚治蟲畫的《怪醫黑傑克》、台灣國寶劉興欽老師畫的《大嬸婆》都是他的兒時最愛，當上醫師後，受到診所顧問陳于媯的啟發，2013年出版《醫院也瘋狂》第1集，至今已過了8個年頭，內容均以四格漫畫寓教於樂、將台灣基層的醫療人員酸甜苦辣畫成漫畫，因深具衛教醫學知識的功能，曾六度獲得「文化部推薦中小學優良課外讀物」。

林子堯曾在衛福部桃園療養院及台大醫院擔任醫師，目前在桃園市擔任一家身心科診所院長，在疫情期間，他發現許多醫護人員每天看診治病救人還需兼顧防疫和消毒，常常滿頭大汗、身心俱疲，甚至因此失眠焦慮憂鬱，「防疫就像是打仗，疫情嚴重期間，甚至有護理師害怕染疫，不敢回家只敢住旅館視訊和家人報平安，相當辛苦。」

這段時間，林子堯在診間還發現許多患者源於對疫情的擔心、生意的衝擊、疫苗的害怕感到焦慮不安，他除花費許多時間精力安撫和衛教，也利用看診忙綠之餘，將台灣醫療防疫經驗、酸甜苦辣和爆笑趣事畫進《醫院也瘋狂11》；舉凡防疫等級、疫苗謠言、看診四種人（謹慎型、焦慮型、超級無敵焦慮型、狀況外型）等，讓人看了莞爾，也憶及過往疫情的點滴。

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桃園市身心科醫師林子堯，與好友漫畫家「兩元」一同創作的防疫漫畫《醫院也瘋狂11》。（記者李容萍攝）

《醫院也瘋狂11》漫畫，畫進防疫等級。（記者李容萍翻攝）

林子堯在《醫院也瘋狂11》漫畫，畫進看診四種人。（記者李容萍翻攝）

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