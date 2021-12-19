陳銘城新書發表會 讀者直呼：希望陳活到150歲寫更多故事

吳三連台灣史料基金會秘書長戴寶村（左）大讚作家陳銘城（右）相當好。（記者魏瑾筠攝）

2021/12/19 23:37

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕曾任記者、長期投身台灣人權歷史的訪查與記錄的作家陳銘城，今舉辦《拼貼歷史的缺頁：陳銘城人權文集》新書發表會，與讀者暢談台灣各地暗黑歷史與人權故事，有讀者聽完座談後直呼，希望陳銘城能夠活到150歲，把所知道的故事好好寫出來。

陳銘城長期投入228事件、白色恐怖時代到海外黑名單的田野調查、訪談記錄等工作；他分享與桃園相關的人權故事提到，白色恐怖時代桃園有位學生領袖林秋祥被抓後，其女友才得知有了身孕，後來林被槍決，林的女友帶著兒子改嫁躲過白色恐怖的壓迫，數十餘年後，陳銘城調查發現，那名遺腹子就是他的國小同學林一奇。

還有名現年90餘歲的楊梅人張幹男，因主張台獨被判8年出獄後，借用弟弟的名字開了旅行社、當導遊，還聘用好幾位政治犯、受難者二代工作，甚至讓他們一路做到退休，期間張幹男還要時不時應付管區「查戶口」，除了請吃飯，還要給紅包，向管區懇求「高抬貴手、讓我們有飯吃」，生存大不易。

吳三連台灣史料基金會秘書長戴寶村大讚，陳銘城比歷史學家還更深入研究政治案件，加上曾當記者文筆很好，能把自白書、判決書等文件，以故事敘述方式讓大家更能深入了解歷史。

白色恐怖時代受難者學生領袖林秋祥的兒子，是作家陳銘城（右）的國小同學林一奇。（記者魏瑾筠攝）

作家陳銘城（右）分享，現年九十餘歲的楊梅人張幹男，因主張台獨被判八年出獄後，借用弟弟的名字開了旅行社、當導遊，聘用好幾位政治犯、受難者二代工作。（記者魏瑾筠攝）

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