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    首頁　>　桃園市

    帥氣消防員偷吃人妻 竟抝「只是一時意亂情迷」

    桃園市陳姓消防員因外表帥氣曾上過新聞，卻被指控，偷偷人妻到汽車旅館床戰，庭訊時雖否認，私下卻對人妻的先生表達「懇求您原諒」，並稱「只是一時意亂情迷」，被錄音當做求償的鐵證；高等法院判應賠償人妻的丈夫40萬元確定。（情境照）

    桃園市陳姓消防員因外表帥氣曾上過新聞，卻被指控，偷偷人妻到汽車旅館床戰，庭訊時雖否認，私下卻對人妻的先生表達「懇求您原諒」，並稱「只是一時意亂情迷」，被錄音當做求償的鐵證；高等法院判應賠償人妻的丈夫40萬元確定。（情境照）

    2021/12/19 22:28

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園市陳姓消防員因外表帥氣曾上過新聞，卻被藥廠苗姓主管指控，偷偷和苗男的妻子在新北市、桃園市等地汽車旅館床戰；陳男庭訊雖否認偷吃人妻，私下卻對苗男表示「對您萬分抱歉」、「懇求您原諒」，並稱「只是一時意亂情迷」等話都被錄音，當做提告求償的鐵證；高等法院判陳應賠償苗男40萬元確定。

    苗男指控，與妻子於2013年結婚，沒想到，妻子在2018年11月的「九合一選舉」投票當天支援選務工作認識陳男後，兩人卻暗通款曲，從2019年2月起到9月間，多次相約到新北市、桃園等地的汽車旅館開房間偷情，直到同年9月陳男的妻子察覺，兩人才收斂。

    苗男指出，2019年11月，陳男竟又勾搭他的妻子，每個月至少發生3次以上的性行為，直到2020年7月從其妻的通訊軟體對話中才驚覺妻子又與陳男搞婚外情，因此檢具妻子和陳男互相示愛簡訊、去年7月底陳男在手機簡訊對話中向他道歉等對話，對陳男提告求償100萬元。

    但陳男庭訊堅稱，和苗妻只是分享家庭相處之道，否認兩人有性行為，或逾越男女分際的舉動，另外，苗妻在通訊軟體LINE對話時，曾單方面稱呼他為「寶貝」，但他未回應。

    不過，苗妻出庭作證戳破陳男謊言，她證稱，2018年「九合一選舉」投票當天陳男向她搭訕，最後互加LINE，因時常聊天而日久生情，兩人在汽車旅館發生性行為至少10次以上，每次約會都是在消防分隊外面，結束後，她會開車載陳男到消防分隊門口讓他下車。

    高等法院勘驗陳男相關簡訊對話，發現苗男怒氣沖沖質問陳男「想過玩人妻的後果嗎」等話時，陳男低聲答稱「只是一時意亂情迷」，並說「萬分抱歉」、「懇求您原諒」，指不想傷害他的太太，因她曾一度想不開，怕她承受不了。

    高院綜合苗妻證詞等事證，認定陳男侵害苗男配偶權且情節重大，維持一審判決，仍判賠40萬確定。

    苗男已和妻子離婚。

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