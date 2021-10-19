桃園八德永豐路段彎道視線不佳 擬截彎取直改善

八德茄苳國小舊校門前的永豐路段是處彎道，用路人經常因視線不良發生交通事故，市府擬進行道路截彎取直改善工程，昨天已進行首場公聽會，預定11或年底前再舉行第2場公聽會。（記者陳恩惠攝）

2021/10/19 21:53

〔記者陳恩惠／桃園報導〕八德區永豐路是茄苳地區重要道路，在行經茄苳國小前路段常因45度角彎道造成視線不佳，且因車速快易釀交通事故，居民長年期盼修路改善用路安全，近來都市計畫變更，市府工務局擬進行道路截彎取直改善工程，由於計畫道路內含私有土地，昨天舉行首場公聽會，與會市議員蔡永芳、白鷺里長黃慶玉希望盡快進行土地協議價購、早日拉直道路，解決地方交通瓶頸；工務局官員表示，雖然21名地主未全數到場，仍相當支持地方的道路改善工程。

工程用地科股長韓治安說明，「永豐路截彎取直道路工程」計畫位於市府今年6月24日公告實施「變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫（部分學校用地、農業區為道路用地）案」內，且永豐路是茄苳地區重要交通要道，駕駛行經茄苳國小路段經常因為彎道導致視線不良，可能發生車禍，考量都市交通安全，進行道路改善工程，計畫道路長約170公尺、寬約15公尺，配有雙向車道各4.5公尺，兩側設置2公尺寬機慢車道與1公尺寬的路肩。

韓表示，此計畫共需使用32筆土地，除公有土地外，還有6筆私有土地，將以一般徵收的方式取得用地；在道路截彎取直後，原道路範圍內有2處空地得重新配置行車管制號誌，擬將空地劃設為槽化線，開通行人穿越線便利行人穿越，若協議價購會協議成功，地主簽訂契約後發價，工程預定2023年竣工；若協議價購會不成，將製作徵收計畫書、報內政部核准後公告徵收，公告期滿後15日內發價。

市議員蔡永芳直呼，這個改善工程真的是「千呼萬喚始出來！」，早年茄苳國小大門仍開在永豐路時，學童上下學過馬路很危險，臨路一整排教室也讓用路人行經彎道前的視覺受到壓迫，當時曾召開過路線說明會，但因路型線未公告，預計修路必須拆許多民宅，縣府原打算先施工再協議價購，當場讓住戶們否決；近年校方蓋新舍後拆除臨路一整排的舊教室，加上陸橋去年也拆了，讓居民對拉直永豐路的冀望更是強烈。

八德區長邱瑞朝表示，茄苳國小舊大門前的永豐路段，因彎道造成交通安全極大疑慮，根據八德警分局的統計資料，顯示去年這個路段曾有過1次車損的交通事故，今年7月至今發生過2起事故，其中有人受傷；從消防局茄苳分隊的紀錄，單純車禍救護案件不算多，至於嚴重受困車內的救護案件則無，雖然如此，想必小擦撞未報案的黑數仍不少，公所因此彙整地方意見後提報市府，若地方長期以來截彎取直的呼聲達成，可望解決交通瓶頸和道路安全等問題。

八德區茄苳國小前路段常因45度角彎道造成視線不佳，且因車速快易釀交通事故，市府工務局擬進行道路截彎取直改善工程。（記者陳恩惠攝）

八德茄苳國小前的彎道路段常因視線不佳，周邊居民樂見市府工務局的道路截彎取直蓋善工程。（記者陳恩惠攝）

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