高雄城中城大火46死 桃園消防演練搶救避悲劇重現

桃園市政府消防局第三大隊今在南崁大樓舉辦消防演練，疏散大樓內民眾。（桃園市政府消防局第三大隊提供）

2021/10/19 21:44

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕鑑於高雄「城中城」複合式大樓惡火釀46死，造成嚴重傷亡，桃園市政府消防局第三大隊今在蘆竹區南崁大樓，舉辦複合式大樓火災搶救演練，消防人員重裝上陣，為使演練趨近真實，現場除有濃煙並出動雲梯車，場面相當逼真，不禁吸引民眾駐足圍觀。

第三大隊長殷明坤表示，今天的演練模擬高樓火災發生時的搶救作為，除了大量傷患處置作業，同時也進行大樓內部消防安全檢查及住戶逃生避難宣導，並使用熱顯像儀檢視電氣線路開關，讓屋齡超過25年的南崁大樓掌握自身危害潛勢，建立自主安全管理概念。

殷明坤表示，由於高層建築物發生火警時，有大量人潮疏散、人命救助及高溫濃煙竄燒等救災困難，因此此次演練也動員蘆竹區所轄的蘆竹、大竹及山腳等3個消防分隊進行實境操演，讓各分隊充分了解周遭道路狀況、建築物結構、場所用途、救災動線及附近可用水源等，強化整體救援效率。

殷明坤說，高樓火災在逃生觀念上，不只是一昧往上或往下逃生，若見逃生動線已充滿濃煙，應選擇將門窗緊閉、就地避難，才是正確的求生自救，且高樓火災首重於人員疏散及清點作業，盼透過演練多一份準備、少一份損失，並建立起相關防災機制，提升複合式高樓整體防災能量。

桃園市政府消防局第三大隊今在南崁大樓舉辦消防演練，模擬高溫濃煙竄燒，場面逼真。（桃園市政府消防局第三大隊提供）

桃園市政府消防局第三大隊今在南崁大樓舉辦消防演練，重裝上陣一點也不馬虎。（桃園市政府消防局第三大隊提供）

避免高雄城中城社區大火憾事重演，桃園市政府消防局第三大隊今前往複合式的南崁大樓進行消防安全檢查。（桃園市政府消防局第三大隊提供）

桃園市政府消防局第三大隊今在南崁大樓舉辦消防演練，出動雲梯車灑水，場面逼真。（桃園市政府消防局第三大隊提供）

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