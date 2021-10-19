高雄城中城大火46死 桃園消防演練搶救避悲劇重現
2021/10/19 21:44
〔記者魏瑾筠／桃園報導〕鑑於高雄「城中城」複合式大樓惡火釀46死，造成嚴重傷亡，桃園市政府消防局第三大隊今在蘆竹區南崁大樓，舉辦複合式大樓火災搶救演練，消防人員重裝上陣，為使演練趨近真實，現場除有濃煙並出動雲梯車，場面相當逼真，不禁吸引民眾駐足圍觀。
第三大隊長殷明坤表示，今天的演練模擬高樓火災發生時的搶救作為，除了大量傷患處置作業，同時也進行大樓內部消防安全檢查及住戶逃生避難宣導，並使用熱顯像儀檢視電氣線路開關，讓屋齡超過25年的南崁大樓掌握自身危害潛勢，建立自主安全管理概念。
殷明坤表示，由於高層建築物發生火警時，有大量人潮疏散、人命救助及高溫濃煙竄燒等救災困難，因此此次演練也動員蘆竹區所轄的蘆竹、大竹及山腳等3個消防分隊進行實境操演，讓各分隊充分了解周遭道路狀況、建築物結構、場所用途、救災動線及附近可用水源等，強化整體救援效率。
殷明坤說，高樓火災在逃生觀念上，不只是一昧往上或往下逃生，若見逃生動線已充滿濃煙，應選擇將門窗緊閉、就地避難，才是正確的求生自救，且高樓火災首重於人員疏散及清點作業，盼透過演練多一份準備、少一份損失，並建立起相關防災機制，提升複合式高樓整體防災能量。