桃園機場出境今開始提供用餐服務

桃園機場今日起開放出境飲食服務。（記者姚介修攝）

2021/10/19 22:48

〔記者姚介修/桃園機場報導〕配合武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫管制放寬，桃園國際機場今天（19日）起開放飲食，在管制區內吃早餐的出國旅客開心都表示，真的很方便也很有出國的感覺；桃機公司表示，桃園機場會做好入出境的分流，也希望旅客、民眾也要做好防疫工作。

桃園機場公司總經理但昭璧指出，桃機依照中央流行疫情指揮中心指示，開放出境區域用餐服務，但還呼籲民眾，機場畢竟不同於一般商場，希望還是能保持距離，為自己以及國門的防疫做最大的努力。

但昭璧強調，在入境部分包括機組人員、來自高風險地區遊客、一般入境旅客、泡泡旅遊的旅客以及外籍生，這五類人員入境時需受到管制，桃機會做好分流的工及相關防護工作。

長榮航空公司貴賓室也作好準備，除了飲料及部分輕食可以自取，在餐點部分將由專人服務，提供旅客防疫餐盒，在方便旅客之餘，也做好防疫規劃。

搭早班機的旅客可以在機場的餐廳用餐，他表示，可以在機場用餐真的比較有出國的感覺，可以在辦完登機手續後再進入管制區內輕鬆地享用早餐等班機，對於出國旅客來講比較方便。

也有旅客表示，開放用餐真的很方便，之前機場內不開放飲食，有時候到機場前來不及吃東西，就真的只能忍餓，對於旅客來講真的很不方便。

管制區內不願具名的餐飲業者表示，可以開放用餐真的讓人很感動，感覺整個機場有活過來了，今天有許多旅客及員工，都搶先體驗久違在機場用餐的時光，希望這是國境解封的第一步，未來可以逐步開放，讓桃園國際機場再回復到往日的榮景。

桃機公司表示，今年5月中旬疫情爆發時，交通部依中央流行疫情指揮中心指示統一公告限制交通運輸場站禁止飲食，桃園國際機場也從6月9日起全面禁止飲食，事隔四個多月再度開放飲食，希望能提供旅客最便捷的服務。

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桃園機場雖然開放飲食服務，但入境旅客仍然受到管制。（記者姚介修攝）

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