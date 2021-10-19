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    中壢酸雨連3年全台之冠 鄭文燦喊冤：刻板印象不公平

    桃園市政府環境保護局在全市設有7個測站監測雨水ph值，其中中壢測站（如圖）今年1至8月平均值為5.59，與全市桃園7座測站平均值5.85，差異不大。（桃園市政府環境保護局提供）

    桃園市政府環境保護局在全市設有7個測站監測雨水ph值，其中中壢測站（如圖）今年1至8月平均值為5.59，與全市桃園7座測站平均值5.85，差異不大。（桃園市政府環境保護局提供）

    2021/10/19 21:40

    〔記者魏瑾筠、李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區連3年酸雨值居全國之冠，被諷酸度「直逼番茄汁」，當地選區市議員彭俊豪要求市府改善空氣污染、洗去污名。桃園市長鄭文燦今天（19日）喊冤，他強調，環保署委託中央大學測站的檢測結果，讓大家對中壢形成「刻板印象」並不公平，將與中大研究結果是否受環境影響，並持續透過燃煤鍋爐改燃天然氣、大廠協談、汰舊老舊機車及推廣電動車等措施改善酸雨。

    鄭文燦今在市政總質詢答詢表示，桃園PM2.5低於全國平均值，全國是15、桃園13.5，且逐年下降，代表空污管控有成，酸雨的形成主要是桃園為台地地形，導致冬季易有酸雨，為了解市境酸雨情況，環保署於中壢設1座測站，桃園市環境保護局則設有7座，今年1至8月全市7站雨水pH平均值為5.85，其中，中壢測站為5.59，差異不大，高於環保署酸雨pH5.0的定義。

    不過，鄭文燦說，環保署委託中大測站測量，去年1至12月的結果為pH4.96，低於5，市府會跟央大研究是否因測站鄰近高速公路，易受汽車、大貨車等移動性污染源影響，才較容易測出酸雨反應。

    中大大氣系特聘教授林能暉表示，從長期監測趨勢來看，過去30年中壢酸雨狀況已有大幅改善，30年前酸雨值在pH4.4以下，到2019年為5.02、2020年為4.96，均在5.0的誤差範圍，反映桃市環保、污染源控制達到相當成效，未來因應桃市產業發展，建議仍應強化排放污染源的控制。

    針對如何改善易形成酸雨的硫氧化物及氮氧化物排放問題，鄭文燦說，市府持續管控固定污染源，包括大潭電廠已減污一半，還有全市逾700個燃煤、燃重油的鍋爐，已有逾400個在市府經濟發展局、環保局要求下改為燃天然氣，力拚將全市鍋爐改燃天然氣。

    至於移動污染源的方面，已推動設置南北兩座柴油車定檢站，並透過保檢合一制度，讓桃園柴油車定檢率為全國最高，且電動機車數量為全國最多、二行程機車數量也是全國最少。

    環保局長呂理德補充，酸雨成因受境外污染影響約占60%，因此酸雨的探討應由大尺度檢視，據環保署監測資料也發現，陽明山與彭佳嶼2座測站，雖位處郊區但酸雨發生機率也是很高，證實境外污染物傳輸的影響甚鉅，中壢區則因處林口電廠煙流排放的下風及沉降區域，易受到影響。

    彭俊豪質詢指出，市府雖已澄清中壢酸雨的檢測結果與環保署測站密度低有關，並與實際情況不符，但他認為檢測結果仍可作為市府改善空氣品質的參考。

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