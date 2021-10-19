國道螃蟹車切3車道要下交流道 被聯結車撞上引連環撞

小客車國道橫越3線道要下交流道，被聯結車撞上引發連環車禍。（記者李容萍翻攝）

2021/10/19 20:11

〔記者李容萍／桃園報導〕臉書社群八卦村民PO了一段影片，畫面中為國道1號湖口路段，有1輛自小客貨車由內車道變換至外側道下交流道時，被外側車道1輛半聯結車碰撞後打轉失控衝進內側車道，計程車見狀煞車，但後方自小客貨車因煞車不及追撞該計程車而肇事，所幸無人受傷。

國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊長陳科宏今日表示，這件17日下午3點許發生在國道1號南向83.5公里的車禍，是有1輛原行駛在內車道的自小客貨車，行經南向湖口交流道路段時，逕自從內車道橫越3線道至外側車道要下交流道，遭外側車道1部半聯結車碰撞後打轉失控衝回內車道，內車道1輛計程車見狀煞車，然後方1輛自小客貨車因煞車不及，追撞前方計程車，所幸未造成人員受傷。

陳科宏說，在國道偶有駕駛人看見高速公路出口匝道才驟然變換車道要下交流道，因而常發生自撞或遭他車追撞事故發生，呼籲駕駛人要下交流道時，如果來不及下交流道時，請至下一個交流道駛離高速公路。否則，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，可處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

至於網友也在PO文底下留言「真心覺得螃蟹車都很有勇氣，挑那個最大台的」、「又一個想變換車道就變換車道的垃圾三寶......」、「這什麼車煞的真好，錄影這台」、「我覺得是廂型車要閃小黃映（硬）切出去撞到油罐車」。

小客車國道橫越3線道要下交流道，被聯結車撞上引發連環車禍。（記者李容萍翻攝）

計程車見狀煞車，但後方自小客貨車因煞車不及追撞該計程車而肇事。 （記者李容萍翻攝）

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