為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    國道螃蟹車切3車道要下交流道 被聯結車撞上引連環撞

    小客車國道橫越3線道要下交流道，被聯結車撞上引發連環車禍。（記者李容萍翻攝）

    小客車國道橫越3線道要下交流道，被聯結車撞上引發連環車禍。（記者李容萍翻攝）

    2021/10/19 20:11

    〔記者李容萍／桃園報導〕臉書社群八卦村民PO了一段影片，畫面中為國道1號湖口路段，有1輛自小客貨車由內車道變換至外側道下交流道時，被外側車道1輛半聯結車碰撞後打轉失控衝進內側車道，計程車見狀煞車，但後方自小客貨車因煞車不及追撞該計程車而肇事，所幸無人受傷。

    國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊長陳科宏今日表示，這件17日下午3點許發生在國道1號南向83.5公里的車禍，是有1輛原行駛在內車道的自小客貨車，行經南向湖口交流道路段時，逕自從內車道橫越3線道至外側車道要下交流道，遭外側車道1部半聯結車碰撞後打轉失控衝回內車道，內車道1輛計程車見狀煞車，然後方1輛自小客貨車因煞車不及，追撞前方計程車，所幸未造成人員受傷。

    陳科宏說，在國道偶有駕駛人看見高速公路出口匝道才驟然變換車道要下交流道，因而常發生自撞或遭他車追撞事故發生，呼籲駕駛人要下交流道時，如果來不及下交流道時，請至下一個交流道駛離高速公路。否則，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，可處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

    至於網友也在PO文底下留言「真心覺得螃蟹車都很有勇氣，挑那個最大台的」、「又一個想變換車道就變換車道的垃圾三寶......」、「這什麼車煞的真好，錄影這台」、「我覺得是廂型車要閃小黃映（硬）切出去撞到油罐車」。

    小客車國道橫越3線道要下交流道，被聯結車撞上引發連環車禍。（記者李容萍翻攝）

    小客車國道橫越3線道要下交流道，被聯結車撞上引發連環車禍。（記者李容萍翻攝）

    計程車見狀煞車，但後方自小客貨車因煞車不及追撞該計程車而肇事。 （記者李容萍翻攝）

    計程車見狀煞車，但後方自小客貨車因煞車不及追撞該計程車而肇事。 （記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男子酒駕橫切三車道撞直行車 兩車全卡橋上
    2020/11/16 15:01

    男子酒駕橫切三車道撞直行車 兩車全卡橋上
    BMW橫切3車道肇禍 螃蟹車主吃罰單吊扣駕照
    2020/07/26 20:23

    BMW橫切3車道肇禍 螃蟹車主吃罰單吊扣駕照
    影片曝光！螃蟹車連跨3車道 垃圾車急煞橫空翻覆
    2019/02/27 17:00

    影片曝光！螃蟹車連跨3車道 垃圾車急煞橫空翻覆
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播