「疫」軍突起！鄭文燦訪視新明青創基地新創團隊

中壢新明青創基地新創團隊抓住防疫商機鄉營業額更較疫情前逆勢提升。（記者李容萍攝）

2021/10/19 19:36

〔記者李容萍／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球延燒，對許多產業造成重大影響，不過，桃園市政府青年事務局輔導的青創基地展現韌性，在疫情期間克服難關，不被疫情擊倒逆勢成長，鄭文燦今日訪視中壢區新明青創基地進駐團隊，給予新創團隊勉勵。

鄭文燦表示，新創團隊在疫情期間並沒有消失，反而因疫情促進數位轉型，發展許多防疫、無實體接觸的科技，例如：影像辨識、線上會議系統，或是開發無人船、無人機等，給予業者們更多發展的機會；市府團隊在疫情期間協助新創團隊取得創業資金，共6000萬元，疫後將持續運用各式新創貸款等工具，讓新創團隊的韌性、續航力更強。

新明青創基地現有25個團隊進駐，主要以機器人及AI人工智慧為主，像是麥威科技抓住防疫商機，開發結合AI人工智慧技術的人臉辨識及溫度感測器的熱像顯示儀，透過AI專業技術結合誤差校正功能，讓出入人員即便戴著口罩可於2.5公尺內有效辨識臉部特徵，並精準偵測體溫，於疫情期間讓公司業績獲得爆炸性成長；另外，康思迅數位整合行銷公司協助企業找出最有利的數位行銷模式，月營業額更較疫情前提升65%。

金粟科技工程顧問公司總經理盛翔提到，目前全桃園共有13輛智慧巡檢車已和桃園市政府養護工程處合作2年，利用車上的儀器設備及攝影機偵測不平整路面，並即時回傳資料分析路面狀況做記錄，2年下來有統計出10大容易毀壞的路口，再將資料呈報給養工處評估後，由養工處做修整。

青年局代理局長涂淳惠也說，青年局於疫情期間不僅提供各類型創業輔導服務、協助創業資金取得，開設創新創業課程，以AI、物聯網、虛擬實境及5G等主題結合生活服務、行銷媒體及智慧城市等三大應用，以實務角度協助新創團隊持續進步與突破。

鄭文燦（左）訪視中壢區明青創基地進駐團隊，並給予新創團隊勉勵，圖為自動智能巡查車。（記者李容萍攝）

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