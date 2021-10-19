「疫」軍突起！鄭文燦訪視新明青創基地新創團隊
〔記者李容萍／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球延燒，對許多產業造成重大影響，不過，桃園市政府青年事務局輔導的青創基地展現韌性，在疫情期間克服難關，不被疫情擊倒逆勢成長，鄭文燦今日訪視中壢區新明青創基地進駐團隊，給予新創團隊勉勵。
鄭文燦表示，新創團隊在疫情期間並沒有消失，反而因疫情促進數位轉型，發展許多防疫、無實體接觸的科技，例如：影像辨識、線上會議系統，或是開發無人船、無人機等，給予業者們更多發展的機會；市府團隊在疫情期間協助新創團隊取得創業資金，共6000萬元，疫後將持續運用各式新創貸款等工具，讓新創團隊的韌性、續航力更強。
新明青創基地現有25個團隊進駐，主要以機器人及AI人工智慧為主，像是麥威科技抓住防疫商機，開發結合AI人工智慧技術的人臉辨識及溫度感測器的熱像顯示儀，透過AI專業技術結合誤差校正功能，讓出入人員即便戴著口罩可於2.5公尺內有效辨識臉部特徵，並精準偵測體溫，於疫情期間讓公司業績獲得爆炸性成長；另外，康思迅數位整合行銷公司協助企業找出最有利的數位行銷模式，月營業額更較疫情前提升65%。
金粟科技工程顧問公司總經理盛翔提到，目前全桃園共有13輛智慧巡檢車已和桃園市政府養護工程處合作2年，利用車上的儀器設備及攝影機偵測不平整路面，並即時回傳資料分析路面狀況做記錄，2年下來有統計出10大容易毀壞的路口，再將資料呈報給養工處評估後，由養工處做修整。
青年局代理局長涂淳惠也說，青年局於疫情期間不僅提供各類型創業輔導服務、協助創業資金取得，開設創新創業課程，以AI、物聯網、虛擬實境及5G等主題結合生活服務、行銷媒體及智慧城市等三大應用，以實務角度協助新創團隊持續進步與突破。