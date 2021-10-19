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    首頁　>　桃園市

    人夫傳訊小三「要跟妳瘋狂愛愛」 元配氣炸提告求償250萬

    桃園市林姓人夫與小三曖昧對話「瘋狂愛愛」，元配發現氣炸提告侵害配偶權求償250萬元，桃園地院判處小三賠償10萬元。（記者余瑞仁攝）

    桃園市林姓人夫與小三曖昧對話「瘋狂愛愛」，元配發現氣炸提告侵害配偶權求償250萬元，桃園地院判處小三賠償10萬元。（記者余瑞仁攝）

    2021/10/19 16:19

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市林姓人夫和林姓小三發生婚外情，2人多次約會、出遊過夜，人夫還傳LINE對林女稱「要跟妳瘋狂愛愛」；露骨對話被林妻發現，對林女提告求償250萬元，桃園地院家事法庭認為林女侵害配偶權，判她應賠林妻10萬元。

    林妻提告主張，林女明知丈夫已有婚姻關係，去年5月起卻與她老公多次出遊過夜及約會吃飯，破壞她的婚姻，導致她精神痛苦，求償精神撫慰金250萬元。

    法院審理時，林女對於林妻提出相關手機LINE對話截圖不爭執，但稱這只是和林男之間的玩笑話，她並未與林男外出過夜，更否認雙方發生過性行為。

    法官勘驗林男、林女的通訊軟體對話，發現林男曾傳訊「明天衣服準備好，早上進公司就出發，住一天」，更傳訊息稱「明天要跟妳瘋狂愛愛」，林女則回以「好」、「神經喔」等語，並未拒絕與林男外出住宿，也沒有制止林男求愛。

    雙方通訊截圖中，林女還曾稱「我不想背著小三的臭名，守著一個不可能的感情」、「還有可能被背叛、最後一場空」，林男則回以「寶貝」，且雙方還有親密依偎、欲親吻臉頰的合照。

    法官認為，林女明知林男已婚，卻仍和林男外出住宿及親密對話與合影等，已破壞原告夫妻關係、侵害配偶權，應負損害賠償責任，審酌雙方社會地位及經濟情況，判決林女應賠林妻10萬元。

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