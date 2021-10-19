沒穿內衣！檳榔西施僅著網格衣丁字褲 未構成猥褻不起訴

桃園市安姓檳榔西施只穿網格衣、丁字褲火辣攬客，被路人拍照傳群組，包含雇主在內全被警方送辦；桃檢調查認為安女行為尚未構成猥褻程度，將3人均以不起訴處分。（記者余瑞仁攝）

2021/10/19 15:10

〔記者余瑞仁／桃園報導〕23歲安姓檳榔西施，在桃園市中壢區1家檳榔攤因沒穿胸罩，僅著黑色丁字褲、網格衣攬客，被楊姓路人拍照傳到LINE群組，並被轉傳網路。警方發現貼文後，將安女、李姓雇主乃至散布照片的楊男，都依妨害風化罪嫌送辦。桃園地檢署調查認為，安女的穿著雖可能引起一般人羞恥，但未達厭惡，行為尚未構成「猥褻」，偵結將以3人都以不起訴處分。

警方調查，32歲的李男開設檳榔攤，召攬安女並提供網格連身衣、黑色丁字褲給安女穿著，讓安女以火辣穿著吸引顧客；今年5月15日安女只穿網格衣、丁字褲，未穿胸罩，幾乎裸露上身在中壢的檳榔攤攬客賣檳榔，38歲楊男行經時，用手機拍照分享到LINE群組，隨後被轉發到臉書社團分享，警方網路巡邏發現，認為李男、安女涉嫌公然猥褻，楊男則涉犯散布猥褻物，將3人依法函送。

檢方訊問時，安女坦承穿網格衣、黑色丁字褲且沒穿胸罩，但稱「有貼胸貼，沒有露三點」。檢察官認為，安女穿網格衣、黑色丁字褲，雖可能引起一般人認為羞恥，但應尚未達到厭惡程度；而具體上，安女僅穿網格衣、黑色丁字褲賣檳榔，或有到車窗前攬客，但並無其他使人望之即受其挑動興奮引起性慾的行為，難認屬公然猥褻，因此偵結將安女、李男與楊男都以不起訴處分。

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