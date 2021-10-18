防疫旅館已訂滿！因應春節返鄉潮 桃園市請求中央「支援」

為因應農曆年前台商的返鄉潮，桃市防疫旅館數已遭預訂一空，市長鄭文燦指示觀旅局向中央請求支援。（記者陳恩惠攝）

2021/10/18 23:59

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天（18日）主持武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫專案會議時，民政局長陳靜航針對農曆年前台商返鄉的防疫旅館數至今已預訂額滿一事請求支援，建請中央也能開放集中檢疫所明年元月間的預約登記，以因應這波返鄉潮；鄭文燦當場指示觀光旅遊局向中央流行疫情指揮中心反映，是否能納入集中檢疫所協助解決年前台商返鄉的高峰期，或是協調市境內旅宿業者再多增加防疫旅館數，別讓返鄉民眾預約不到無法返台。

鄭文燦說，桃園目前27家防疫旅館共有3053房，平均住房率已達七成，因應明年農曆春節前半個月、元月14日台商返鄉高峰，旅館登記率已達百分之百，將向中央反映，協調提供部分集中檢疫所於春節之前作為入境隔離之用，並適度增加市內防疫旅館數量，因應國人返鄉檢疫需求。

鄭表示，市府觀旅局在機場一、二航廈設有9處服務據點，並自去年年底起，啟用24小時桃園市防疫旅館機場現場服務專線0809-086669可協助返國旅客諮詢防疫旅館的登記與訂房服務，民眾最好還是事前依防疫旅館服務電話先行預約。

民政局長陳靜航報告表示，配合農曆年前台商返國，桃園的防疫旅館在農曆除夕前可結束檢疫的旅館已預訂額滿，感謝觀旅局新開發2家飯店加入，由於目前在整備中，需等到11月1日才開放預約，不過旅館房間數量能仍不足，由於中央的集中檢疫所只開放登記到12月底，是否能建請中央能提供在元月也能開放登記，以因應農曆年前返鄉的台商。

觀旅局長楊勝評也說明，目前所知明年元月14日當天預約訂房數已全數額滿，另外提及2家尚在整備中的旅館還沒開放農曆年前的預定，就算開放，房間數仍不足因應，幾乎可肯定的是農曆年前的防疫旅館一間難求。

衛生局長王文彥提及，針對農曆年前旅館數不足一事曾向中央反映，若是全國二級防疫警戒政策不變，旅館數鐵定不足；若是往好處想，也許屆時疫情狀況變好，防疫政策也會改變，也許會恢復到原先返鄉台商能返家檢疫，不過目前仍採預約制，勢必要有房間提供返鄉者，不然他們沒辦法回來。

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