桃警局「DNA暨化學鑑識實驗室」啟用 嫌犯只剩半天能躲

桃園市警局刑事鑑識中心新購置的「超臨界流體層析質譜儀」，率全國警察機關之先使用，利用超臨界流體萃取率高的特性，進行毒品成分的分析。（記者陳恩惠攝）

2021/10/18 23:57

〔記者陳恩惠／桃園報導〕為因應未來犯罪型態及偵防模式，有效抑制新興毒品流通、快速打擊不法，桃園市警察局積極推動科技建警，自去年起籌劃「DNA暨化學鑑識實驗室」，今年陸續建置完成，市長鄭文燦今天出席啟用典禮時說「工欲善其事，必先利其器」，刑事鑑識是門專業科學，微物跡證能解開案件真相，市府將持續編列預算，強化科學辦案能力，讓警察同仁在第一線追緝時，實驗室能提供最即時、精準的後勤支援，無論是DNA或化學檢體都能在12小時內出爐，讓證據說話，有助案件偵辦。

鄭文燦表示，市府斥資4000萬元打造「DNA暨化學鑑識實驗室」除了具有DNA、PCR等核酸檢測技術外，也縮短送件距離、12小時內完成採驗、分析及比對，都能有效掌握辦案時效，包括最近觀音殺人事件、新屋動保事件等，都在第一時間驗出死者身分及動物藥品來源等資料，對後續刑案偵辦的幫助很大。

鄭也大讚實驗室新購置的「超臨界流體層析質譜儀」，更是率全國警察機關之先使用，利用超臨界流體萃取率高的特性，進行毒品成分的分析，特別是針對化學結構不穩定、易遭高溫破壞的新興毒品能更有效進行比對，同時，儀器資料庫也會隨時與全世界各刑案實驗室的數據進行交流更新，讓各類毒品無所遁形。

鄭說，市府明年度投入刑事警察裝備的預算將再創新高，針對專業辦案所需的裝備預算，只要是辦案需求所匡列的項目皆全數支持，包括添購M化偵防車、手持式拉曼與紅外線光譜儀、多波域光源監測器材、超臨界合向層析質譜儀、氣相層析串聯質譜儀等實驗室設備。

桃園市雖然是六都最後升格的，卻也是發展最快、人口成長最多，近年投注相當多預算在刑事偵查辦案工具上，感謝市警局所有同仁努力，不僅維持良好治安環境，也讓治安表現經常名列前茅，讓市民宜居宜業；警察是受信賴的人民保母，也是國家支柱，除了耐心、細心也需要良好的設備及各層面知識，市府會持續投入資源，協助警察同仁因應新時代的挑戰。

市警局刑事鑑識中心主任高麗姬表示，桃警團隊以往查獲的新興不明化學物、毒品或採獲DNA跡證時，都必須送往刑事警察局鑑識中心或相關單位進行鑑驗，等候鑑定報告可能長達2個月之久，不僅耗時費工，無法提供即時鑑定結果，即時偵辦緝凶；如今實驗室成立，相關DNA及化學檢體最晚皆能於12小時內鑑定完成，快速有效提供鑑識資訊，協助確立檢警單位後續偵查方向，實驗室未來將朝獲取國際相關認證努力。

今天的啟用典禮，除展示實驗室高科技分析儀器為首要亮點外，會場更以「洞鑑古今」為活動主題，展現市警局鑑識單位從成立迄今之變化歷程，以「草創」、「風華」及「創新」等3大階段，敘述各階段重點工作及重大案例，並與中央警察大學合作，結合VR虛擬刑案現場場景體驗及展示未來新型鑑識器材，充分展現桃警團隊科技辦案，與時俱進，回顧過往，展望未來，契合「洞鑑古今」深切意義。

市長鄭文燦今天為市警局刑事鑑識中心的「DNA暨化學鑑識實驗室」啟用典禮揭牌，會後由鑑識中心主任高麗姬介紹鑑事領域相關高科技器材及用法。（記者陳恩惠攝）

市長鄭文燦（左四）、桃市警局長陳國進（左二）及警察大學校長陳檡文（右一）今天一同出席桃市警局刑事鑑識中心的「DNA暨化學鑑識實驗室」啟用典禮。（記者陳恩惠攝）

會中也介紹古早時期刑事鑑識的採證工具。（記者陳恩惠攝）

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