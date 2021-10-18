為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    避免「城中城」悲劇重演 中壢財神大樓消防演練模擬救災

    桃園市消防局出動雲梯車等各式消防車，前往中壢財神大樓辦理消防搶救演練。（記者李容萍攝）

    桃園市消防局出動雲梯車等各式消防車，前往中壢財神大樓辦理消防搶救演練。（記者李容萍攝）

    2021/10/18 20:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕高雄市鹽埕區城中城大樓惡火奪走46條人命，桃園市長鄭文燦指示消防局針對市境40處複合式大樓進行安檢，消防局第二大隊今（18）日在中壢站前屋齡42年的中壢第一商業大樓（慣稱中壢財神大樓）辦理消防搶救演練，模擬2樓因民眾抽菸，菸蒂未熄滅引發火警，消防局派遣人車前往灌救，演練重點包含就地避難、疏散引導等，現場出動雲梯車救援高樓層受困民眾，場面逼真。

    過程中，大樓內煙霧瀰漫，民眾趕緊從停止的電扶梯跑下樓逃命，樓層比較高跑不了的，只能在窗邊拚命揮舞毛巾，向外求救；消防局獲報調派人車抵達現場，立即進行人命搜救和滅火攻擊，由雲梯車靠近從火場救出受困民眾，同時佈水線灑水灌救，並成立大量傷病患處理站，進行檢傷分類及後送，過程逼真，有住戶、用路人以為又發生重大火警，相當驚恐，從現場警、消得知是演習，鬆了一口氣。

    消防人員同時前往大樓內的7家營業場所進行消防安檢，2樓遊藝場員工表示，遊藝場每半年配合消防安檢；6樓旅館業者也說，在財神大樓開業已經30年，定期配合消防安檢，對於城中城大火及外界質疑均平常心看待，不會太過擔心。

    消防局第二大隊長戴明杉表示，財神大樓建於1979年，是地上11層、地下3層建物，原有百貨商場、電影院、西餐廳等，曾經風光一時，是中壢站前指標性的娛樂場所，後因經營不善走下坡，該大樓除1樓有商家外，還有遊藝場、視聽營業場所、3家旅館仍有營業，還有10樓的套房住戶，有許多樓層閒置空間無人管理，複雜性高，也曾經發生過火警，跟高雄城中城大樓雷同性高，消防局每年定期安檢，都有順利通過，不過消防單位不敢掉以輕心，仍是安檢的重點建築。

    消防局第二大隊組長王信副提到，遊藝場及旅館業都屬於甲類場所，消防單位1年至少實施1次消防安檢，業者也必須委託消防設備師或消防設備士定期檢修消防安全設備，再將檢修結果依限報請當地消防單位備查，若發現專技人員有檢修不實，將對專技人員開罰2萬以上10萬元以下罰金。

    桃園市消防局出動雲梯車等各式消防車，前往中壢財神大樓辦理消防搶救演練。（記者李容萍攝）

    桃園市消防局出動雲梯車等各式消防車，前往中壢財神大樓辦理消防搶救演練。（記者李容萍攝）

    桃園市消防局出動雲梯車等各式消防車，前往中壢財神大樓辦理消防搶救演練。（記者李容萍攝）

    桃園市消防局出動雲梯車等各式消防車，前往中壢財神大樓辦理消防搶救演練。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    推動桃園老舊複合大樓都更 鄭文燦：向中央爭取高容積獎勵
    2021/10/18 20:16

    推動桃園老舊複合大樓都更 鄭文燦：向中央爭取高容積獎勵
    城中城獨立調查小組首度開會 高市法制局長：尊重委員調查進度
    2021/10/18 17:22

    城中城獨立調查小組首度開會 高市法制局長：尊重委員調查進度

    新竹光臨藝術節 古蹟光雕秀22日登場
    城中城大火燒出法規漏洞 時力提5訴求︰盼火神不再流淚
    2021/10/18 15:31

    城中城大火燒出法規漏洞 時力提5訴求︰盼火神不再流淚
    城中城大火引中市議員關切 盧秀燕：有30處類似舊大樓
    2021/10/18 15:03

    城中城大火引中市議員關切 盧秀燕：有30處類似舊大樓
    防城中城悲劇重演 內政部週五邀各縣市開會健全制度
    2021/10/18 13:58

    防城中城悲劇重演 內政部週五邀各縣市開會健全制度
    中壢版「城中城」 站前財神大樓都更難
    2021/10/15 18:43

    中壢版「城中城」 站前財神大樓都更難
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播