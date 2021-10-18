避免「城中城」悲劇重演 中壢財神大樓消防演練模擬救災

桃園市消防局出動雲梯車等各式消防車，前往中壢財神大樓辦理消防搶救演練。（記者李容萍攝）

2021/10/18 20:30

〔記者李容萍／桃園報導〕高雄市鹽埕區城中城大樓惡火奪走46條人命，桃園市長鄭文燦指示消防局針對市境40處複合式大樓進行安檢，消防局第二大隊今（18）日在中壢站前屋齡42年的中壢第一商業大樓（慣稱中壢財神大樓）辦理消防搶救演練，模擬2樓因民眾抽菸，菸蒂未熄滅引發火警，消防局派遣人車前往灌救，演練重點包含就地避難、疏散引導等，現場出動雲梯車救援高樓層受困民眾，場面逼真。

過程中，大樓內煙霧瀰漫，民眾趕緊從停止的電扶梯跑下樓逃命，樓層比較高跑不了的，只能在窗邊拚命揮舞毛巾，向外求救；消防局獲報調派人車抵達現場，立即進行人命搜救和滅火攻擊，由雲梯車靠近從火場救出受困民眾，同時佈水線灑水灌救，並成立大量傷病患處理站，進行檢傷分類及後送，過程逼真，有住戶、用路人以為又發生重大火警，相當驚恐，從現場警、消得知是演習，鬆了一口氣。

消防人員同時前往大樓內的7家營業場所進行消防安檢，2樓遊藝場員工表示，遊藝場每半年配合消防安檢；6樓旅館業者也說，在財神大樓開業已經30年，定期配合消防安檢，對於城中城大火及外界質疑均平常心看待，不會太過擔心。

消防局第二大隊長戴明杉表示，財神大樓建於1979年，是地上11層、地下3層建物，原有百貨商場、電影院、西餐廳等，曾經風光一時，是中壢站前指標性的娛樂場所，後因經營不善走下坡，該大樓除1樓有商家外，還有遊藝場、視聽營業場所、3家旅館仍有營業，還有10樓的套房住戶，有許多樓層閒置空間無人管理，複雜性高，也曾經發生過火警，跟高雄城中城大樓雷同性高，消防局每年定期安檢，都有順利通過，不過消防單位不敢掉以輕心，仍是安檢的重點建築。

消防局第二大隊組長王信副提到，遊藝場及旅館業都屬於甲類場所，消防單位1年至少實施1次消防安檢，業者也必須委託消防設備師或消防設備士定期檢修消防安全設備，再將檢修結果依限報請當地消防單位備查，若發現專技人員有檢修不實，將對專技人員開罰2萬以上10萬元以下罰金。

桃園市消防局出動雲梯車等各式消防車，前往中壢財神大樓辦理消防搶救演練。（記者李容萍攝）

桃園市消防局出動雲梯車等各式消防車，前往中壢財神大樓辦理消防搶救演練。（記者李容萍攝）

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