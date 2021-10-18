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    桃園機場明起開放餐飲內用 預估5成業者開張

    桃園機場明天開放餐飲內用服務，機場餐飲業者今天忙着排位、消毒工作。（記者姚介修攝）

    桃園機場明天開放餐飲內用服務，機場餐飲業者今天忙着排位、消毒工作。（記者姚介修攝）

    2021/10/18 19:08

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園機場自今年5月中旬就因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發時，依照指揮中心指示統一公告限制交通運輸場站全面禁止內用，交通部今宣佈包括海空運場站部分國內場站明天起開放飲食；國際場站出境也於明天起開放，入境旅客將嚴格分流管制，循指定動線區域離開場站，不得在場站內飲食外，其餘區域開放。

    桃園國際機場產業發展協會理事劉祐崧在桃機接受媒體聯訪表示，感謝政府在各交通埸站設施有條件開放餐飲內用規定，雖然目前每日出入境人數只有1千多人，但從業人員仍需工作和就業，桃園機場員工也有高達95.6%疫苗施打率，出境旅客全部接受PCR檢測，現在開放旅客用餐區域和入境動線完全隔離，而且機場每天都有清消工作，相對是國內最安全的消費環境之一。

    劉祐崧指出，機場禁止飲食期間，原有的餐飲業者僅剩3成正常營業，明天開放後預估可提升至5成，今天餐飲業者都忙著全面消毒、加裝塑膠隔板，貴賓室也將全面開放，為了提供貴賓級的禮遇，除採用一人一座的位置規劃，也已設計好個人套餐方便民眾享用。

    劉祐崧指出，今年也配合桃園市政府購物節振興活動，擴大促銷活動希望能引入活水，12月份也將舉行機場商圈憑發票參加大摸彩的感恩回饋。另外也呼籲機場公司同步開放第二航廈3樓出境特賣商場，業者會在指揮中心公布的防疫安全規範下，提供民眾舒適安全的消費環境。

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    桃園機場明天開放餐飲內用服務，機場餐飲業者今天忙着排位、消毒工作。（記者姚介修攝）

    桃園機場明天開放餐飲內用服務，機場餐飲業者今天忙着排位、消毒工作。（記者姚介修攝）

    桃園機場明天開放餐飲內用服務，機場餐飲業者今天忙着排位、消毒工作。（記者姚介修攝）

    桃園機場明天開放餐飲內用服務，機場餐飲業者今天忙着排位、消毒工作。（記者姚介修攝）

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