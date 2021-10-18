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    男佯裝離婚騙交往 女初戀變「小三」崩潰提告獲判賠30萬

    男網友佯裝離婚騙交往，女初戀變「小三」崩潰提告，桃園地院法官判決男子須賠償30萬元。（記者鄭淑婷攝）

    男網友佯裝離婚騙交往，女初戀變「小三」崩潰提告，桃園地院法官判決男子須賠償30萬元。（記者鄭淑婷攝）

    2021/10/18 13:14

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕已婚男傳身分證配偶欄空白照取信，桃園市潘姓女子陷入情網3個月，並與對方發生多次性關係，才發現自己根本是「小三」，崩潰提出分手，還因此罹患身心疾病，向對方提出民事求償獲賠30萬元。

    潘女說，2019年4月間因手機遊戲結識林姓男子，2人透過line保持聯繫，1個月後對方向她示好，也坦承已婚身分，因雙方未曾見面，也顧及林男已婚身分，當下她僅回覆「謝謝」，沒有答應進一步見面或交往，但林男仍持續傳來他與妻子感情不睦等訊息，隔年佯稱他已離婚，還傳來身分證配偶欄空白照為證，禁不住林男頻繁邀約見面、追求，加上認為對方已無婚姻羈絆，她才允諾交往並發生多次性關係。

    潘女說，交往3個月發現對方根本沒有完成離婚手續，讓她極度崩潰又自責，不僅初戀對象選擇錯誤，還莫名成了他人婚姻的「小三」，在感傷、自我懷疑交錯下罹患上身心疾病。

    林男對於潘女的求償，坦承有欺騙行為，是因對方不願跟有婦之夫交往，才會以離婚、身分證配偶欄空白照片取信。

    桃園地院法官於判決中指出，林男欺騙潘女已離婚，使得潘女與他發生性行為，已侵害他人性自主決定權，審酌雙方身分、經濟及侵害程度等理由，判決林男須賠償30萬元，可上訴。

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