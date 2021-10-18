橫行北北桃慣竊終於被逮！天天破窗犯案 已知犯案至少40起

詹嫌打破車窗、冒用身分辦電話、租車，甚至盜領五倍券，終於遭龜山警方逮獲。（記者陳恩惠翻攝）

2021/10/18 11:19

〔記者陳恩惠／桃園報導〕橫行北北桃地區的37歲詹姓慣竊，因多起打破車窗的竊盜案分別遭4個地檢署和法院通緝中，上月24日凌晨到龜山區某高級社區訪友，離開時趁警衛昏睡潛入地下停車場，打破賓士車窗偷走電腦、iPad及皮夾後揚長而去，桃市警龜山分局組專案，發現詹嫌惡質，冒用多名被害人身分申辦電話、租賃共享汽車犯案，蒙騙母親盜領五倍券，追緝許久終於在昨天上午7點趁詹嫌外出犯案時逮到他，由於涉案至少40起，向檢方聲請羈押，擴大偵辦。

龜山分局表示，鄰近新北林口的坪頂轄區，自9月起，陸續發生多起砸破汽車車窗竊取車內零錢、皮包、筆電、手機等財物案件，雖然損失金額不大，卻讓許多車主修玻璃修到心痛，經調閱監視畫面比對，發現是身揹4條竊盜案件正在通緝中的詹姓慣竊所為。

龜山分局偵查隊、坪頂派出所立刻組成專案小組追緝，發現詹嫌生性狡猾，不斷冒用被害人身分證件申辦電話門號、租屋、使用共享汽車做案等方式來規避警方查緝，以致多名被害人屢被誤認為嫌犯而遭警方傳喚到案說明，讓被害人不堪其擾；詹嫌逃亡期間仍持續在桃園、新北等地犯案超過40起，另還冒用被害人健保卡在超商登記振興五倍券，利用不知情母親盜領得逞，讓詹母也因此吃上偽造文書罪官司遭函送。

龜山警方根據相關線索，終於鎖定詹嫌出入的地區，發現他近期在龜山區忠義路二段某處租屋躲藏，案經警方專案人員埋伏多日，昨天上午7點發現詹嫌和30歲洪姓同夥共乘機車欲外出犯案時上前圍捕，詹嫌竟催油門加速企圖衝撞員警，除了起出多名被害人的證件、筆電、五倍券等財物，全案依加重竊盗、詐欺、偽造文書等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並建請向法院聲請預防性羈押。

偵查隊長高英傑表示，詹嫌9月10日因竊盜案判刑1.5個月未到案遭台北地院發布通緝後，陸續有桃園、新北及士林等3個地檢署也分別發布通緝，由於竊盜案刑度較低，很難重判，詹姓慣竊雖然主要以打破車窗竊取財物為主，但仍會利用被害人證件租車、租屋、申辦電話，盜領五倍券，至少在桃園犯下16起竊案、新北市超過20起相關案件，因此再度呼籲民眾，切勿將物品、錢財放在車上，避免成為竊賊覬覦對象。

龜山警方說，詹姓慣竊至少在桃園犯下16起竊案、新北市超過20起相關案件，他還會利用被害人證件租車、租屋、申辦電話，盜領五倍券。（記者陳恩惠翻攝）

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