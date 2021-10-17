桃市消防局夜間搶救演練 深入老舊社區、住商大樓宣導防災

桃園市消防局第四大隊今晚選定龍潭區渴望會館進行夜間搶救模擬演練。（記者李容萍翻攝）

2021/10/17 23:37

〔記者李容萍／桃園報導〕高雄市鹽埕區「城中城」大樓惡火46死、41傷，桃園市消防局第四大隊今（17）日晚上選定龍潭區渴望會館進行夜間搶救模擬演練，以熟悉類似建物搶救動線，同時加強訓練同仁出勤之搶救應變及迅速掌握現場狀況能力。另外，第二大隊興國分隊偕同中壢區里鄰長深入轄內老舊社區及住商混合型大樓等高風險區域，實施火神的考驗防火防災宣導，消防人員使用紅外線熱顯像檢查家中插座、電線等是否有異常發熱，指導民眾有更多保障自己安全的知識。

渴望會館建築物內部有游泳池、健身房、中小型會議室、遊戲遊憩區、商店街等多種類休閒設施，同時也提供夜間休息住宿，經常有許多三代同堂前往渡假；消防局第四大隊特今晚派遣各式車輛前往渴望會館進行夜間搶救演練，模擬大樓火警的搶救因應作為及現場布署方式，除針對複合式建築物發生火災時，大量傷病患的救援處置，對於民眾進行大規模疏散演練及避難宣導。

第四大隊大隊長郭百倫表示，火災傷亡往往發生在夜間民眾處於疲憊鬆懈狀況時，警覺度及靈敏性較為薄弱，除持續宣導場所管理權人應維護火警警報設備等消防設備的正常運作，今晚更增加於夜間進行模擬演練，不僅是要強化消防同仁夜間出勤的敏感度，也希望建立民眾居家生活或涉足娛樂場所時的避難疏散知能，如何掌握小火快逃，濃煙關門避難要訣，以利於災害發生的第一時間能立即至安全處避難。

第二大隊長戴明杉表示，興國分隊此次宣導共有五項，像用電安全，延長線的使用及電線過度綑綁，熱量易蓄積於綑綁處易造成電線短路著火；烹調時應養成人離火熄觀念，也應注意爐灶周圍定期清潔不要累積過多油汙及放置大量雜物；家中及巷弄是否有堆放大量雜物，導致火勢迅速延燒，或是巷口停放車輛阻礙救災。另外，也呼籲家戶安裝住宅用火災警報器可使逃生時間增加，鼓勵符合資格民眾可到附近消防隊做申請領取；遇到火警應冷靜，開門有看見煙時，應立即關門就地避難並堵塞門縫，並到相對安全區域，等待救援。

桃園市消防局第四大隊今晚選定龍潭區渴望會館進行夜間搶救模擬演練，進行人員疏散。（記者李容萍翻攝）

桃園市消防局第四大隊今晚選定龍潭區渴望會館進行夜間搶救模擬演練，進行人員疏散。（記者李容萍翻攝）

桃園市消防局第四大隊今晚選定龍潭區渴望會館進行夜間搶救模擬演練，進行人員疏散。（記者李容萍翻攝）

消防人員使用紅外線熱顯像檢查家中插座、電線等是否有異常發熱情形，讓平時無法用肉眼所見之處透過此次宣導逐一檢查。（記者李容萍翻攝）

消防人員使用紅外線熱顯像檢查家中插座、電線等是否有異常發熱情形，讓平時無法用肉眼所見之處透過此次宣導逐一檢查。（記者李容萍翻攝）

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