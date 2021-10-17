新屋「向日葵秘境」開花！ 祖孫攜手種出在地品牌

新屋區九斗里「向日葵秘境」開花了！花期分區可持續至11月初。（記者李容萍攝）

2021/10/17 23:23

〔記者李容萍／桃園報導〕超美的！桃園市新屋區客家青農田偉成（30歲）與81歲鄰長阿公田龍藏，連續3年在九斗里長祥宮（五穀神農大帝青銅像）後方農田種植共3.2公頃的向日葵，小有知名度，每年吸引3至4萬的觀光人潮，爺孫倆透過花海讓更多人認識九斗社區，期許花海面積逐年增加，由市府農業局輔導建立新屋在地的花海品牌，有機會改變農村讓年輕人留在故鄉工作，以及洄游農村，地方才有可能會創生。

田偉成和阿公從今年7月底開始，分3批種植向日葵，初期土壤很乾燥沒下雨，所以花長的不是很好，好在向日葵很耐旱，後期下了幾波的雨之後，經過60幾天的生長，這個月中旬開始盛開美麗花海，共3區的向日葵，首批共8分地向日葵率先開花、花開約9成，第2批有1.4公頃地已經開2成，第3批有1公頃目前還沒開花，花期預估持續至11月初結束。

田偉成說，新屋區鄰近行政區，楊梅區有仙草花節、觀音區有蓮花季、大園區彩色海芋季，這幾年桃園花彩節也輪番在各行政區辦出在地特色，只有新屋沒半個；考量農田休耕期間，農民會栽種波斯菊、向日葵等綠肥植物，等花朵凋謝後會將植株翻到土中，作為下一季種植水稻的養分，近3年來他和阿公大面積栽種向日葵花海，希望讓更多人認識新屋九斗社區，有朝一日建立新屋在地的花海品牌，讓觀光人潮進來，農民種的農產品也能賣出去。

田偉成提醒，花田為免費參觀，請民眾發揮公德心，共同愛護環境，花海兩側馬路請勿停車，可將車輛停到長祥宮廣場，不要留下垃圾或任意攀折花木。另外，鄰近永安漁港「永安海螺文化體驗園區」已完工，純白色海螺造型建築十分特別，民眾造訪花海可以順道遊逛永安漁港。

至於邁入第7屆的「桃園花彩節」今年展區在平鎮、大溪兩區，分別於11月6日至14日、13日至21日在平鎮區建安宮廟埕廣場、大溪區月眉休閒農業區辦，兩展區面積各17公頃、8公頃，活動主題分為「Hello 平鎮！野球趣」、「花遊世界」，精彩可期。

新屋區九斗里「向日葵秘境」開花了！花期分區可持續至11月初。（記者李容萍攝）

客家青農田偉成（右）與鄰長阿公田龍藏（左）種植向日葵，提供民眾免費賞花已有3年。（記者李容萍攝）

新屋向日葵花海吸引民眾拍照。（記者李容萍攝）

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