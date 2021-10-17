插竹竿隔週倒插淹卵 大溪月眉濕地防治福壽螺有成

大溪月眉水環境巡守隊在月眉濕地水池利用插竹竿加水淹卵，以生物鏈防治福壽螺有成。（記者李容萍攝）

2021/10/17 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕福壽螺又名金寶螺，是水稻與水生栽培作物最主要的有害生物，近年大漢溪畔農田與濕地福壽螺孳生，桃園市在地大溪月眉水環境巡守隊執行水岸活化與環境教育友善環境工作，獲市府環保局、水務局支持以生態方式進行「福壽螺防治」作業，在濕地水池插上竹竿，讓福壽螺攀附到竹竿上產卵，等待時機成熟再將竹竿倒插在水裡，利用生物鏈特性，讓水中魚類或野鴨吃掉福壽螺卵，長時間操作下促使福壽螺減產。

副隊長黃建義表示，大溪月眉水環境巡守隊獲水務局補助10套青蛙裝和竹竿，今年初以來30名隊員輪班在月眉濕地操作「福壽螺防治」作業，巡守隊將長約120公分的竹竿插排列在月眉濕地水岸淺水區，約1星期後就會有福壽螺產卵在竹竿上，隔週再將竹竿拔起來敲打或刮下福壽螺產卵泡在水中，做為水中魚類食物、福壽螺產卵泡水就不能孵化，藉此做為無毒無藥防治有害物種的範例。

黃建義說，大漢溪是淡水河主流上游，大漢溪上游更為石門水庫集水區，供應桃園市及新北市部分地區用水，在大溪區水域周邊有大量的農田與濕地，近年公部門在沿岸陸續建設防災設施與水質淨化工程，巡守隊希望公部門在濕地開闢示範專區，不但可以加強「福壽螺防治」，讓更多人親自體驗操作，屆時，大溪月眉濕地可望成為寓教於樂的環境教育模範區，包括大溪田心國小戶外教學、萬能科技大學環境工程學系等都曾組團到此觀摩。

月眉人工濕地生態公園佔地3公頃，共有10個生態池，有調整池、草澤濕地、埤塘濕地、林澤濕地、生態池、次生林區等等，濕地生態非常的豐富，水域更是孕育了許多魚類、水鳥、昆蟲等；人工溼地淨化水質的原理，主要是透過池底放置大小不同的石頭，形成過濾層，再透過水中的微生物分解有機污染物，最後利用人工栽種水生植物，將污水中的營養鹽吸收，以達到淨化水質目的。

大溪月眉水環境巡守隊在月眉濕地水池利用插竹竿、隔週再倒插淹卵。（記者李容萍攝）

大溪月眉水環境巡守隊在月眉濕地水池利用插竹竿、隔週再倒插淹卵。（記者李容萍攝）

大溪月眉水環境巡守隊在月眉濕地水池利用插竹竿，讓福壽螺產卵在竹竿上。（記者李容萍攝）

近年大漢溪畔農田與濕地福壽螺孳生。（大溪月眉水環境巡守隊提供）

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