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    首頁　>　桃園市

    鄭文燦發文相挺 陳柏惟：我會努力、堅持到底

    桃園市長鄭文燦（左）今天在臉書貼出和陳柏惟（右）的合照表示，面對惡罷，我選擇相信柏惟，表態力挺。（擷取自鄭文燦臉書）

    桃園市長鄭文燦（左）今天在臉書貼出和陳柏惟（右）的合照表示，面對惡罷，我選擇相信柏惟，表態力挺。（擷取自鄭文燦臉書）

    2021/10/17 22:25

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第二選區立委陳柏惟面臨罷免，桃園市長鄭文燦今天也在臉書發文表示，柏惟從政之路，充滿了戲劇性的張力，包括這次的罷免投票。但政治上的起伏，一直都沒有改變他是一個憨直的台灣囝仔這樣的特質，只是真切想要做一個挺台灣的好立委，面對惡罷，我選擇相信柏惟。

    鄭文燦今天在臉書發文表示，我看了陳柏惟的發文，宣告此次罷免投票，是他自己要面對的人生課題。看了以後，我心中也有很多感觸。柏惟從政之路，充滿了戲劇性的張力，包括這次的罷免投票。但政治上的起伏，一直都沒有改變他是一個憨直的台灣囝仔這樣的特質。用母語行使立委的職權，背後是一顆質樸的台灣心。

    鄭文燦說，柏惟來自平凡的家庭，年少輕狂的時代，也曾犯錯，但他坦然認錯、知道悔改、真心感恩，懂得運用立委職權來幫助許多他不認識的鄉親。他沒有太多的包裝，直白的語言，只是真切地想要做一個挺台灣的好立委。面對惡罷，我選擇相信柏惟。

    對於鄭文燦的相挺，陳柏惟表示，謝謝文燦市長的肯定與支持，文燦市長是野百合世代優秀的學運前輩，2014年為桃園啟動改變的開始，是我相當敬佩的前輩。我會努力，堅持到底。

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