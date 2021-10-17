老嫩大細來講古！桃園客語說故事競賽口說演出有看頭

客家事務局長黃傅淑香（後右4）頒獎給桃園客語說故事競賽首度試辦「客語情境式講古組」優勝的講古達人。（記者李容萍攝）

2021/10/17 22:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局、教育局16、17日一連兩天在中央大學合辦「老嫩大細來講古─桃園客語說故事競賽」，共吸引46校、284名孩童及長者67人報名參賽，今年首度試辦「客語情境式講古組」，計有12人參賽。參賽者於登台前抽定圖片題目，準備30分鐘後即需上台就所抽圖片題目，以即興發揮的方式來說故事，藉此鼓勵國小中年級至國中階段的學生，提升臨場口語表達的能力。

客家事務局長黃傅淑香表示，今年競賽分「幼兒親子組」、「國小低年級組」、「國小中年級組」、「國小高年級組」、「國中組」、「長青組」及「客語情境式講古試辦組」等7個組別，最年長參賽者88歲，精神抖擻投入比賽，國中組參賽者雖然課業繁重，但利用課餘時間練習並在場上發揮最佳表現。

帶著孫子同台講古並奪得第一名的阿公彭學樟表示，平常在家常跟孫子彭敏睿說客語， 這一次得到冠軍，非常高興，爺祖以後在家會繼續說客語 ，這樣語言傳承才不會有斷層；而首度試辦情境式講古組，獲獎的5位講古達人羅可翔、張耀主、李宗穎、尹邦榛、徐瑋岑，台上即興講古，唱作俱佳。

其他各組第一名名單，國小低年級組溫雨謙，國小中年級組陳奕岑，國小高年級組陳芊妤，國中組王語彤，長青組劉新華。

桃園客語說故事競賽，阿公彭學樟帶著孫子彭敏睿說客語，獲得幼兒親子組第一名。（記者李容萍攝）

市府秘書長黃治?（左3）、客家事務局長黃傅淑香（右4）頒獎給桃園客語說故事競賽幼兒親子組優勝者。（記者李容萍攝）

客家事務局長黃傅淑香（左3）頒獎給桃園客語說故事競賽國中組優勝者。（記者李容萍攝）

客家事務局長黃傅淑香（中）頒獎給桃園客語說故事競賽長青組優勝者。（記者李容萍攝）

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