敢娶收入比自己高女性？ 婚友社工鼓勵男性勇敢站出來

敢娶「收入比自己高」的女生嗎？婚友社工鼓勵未婚男性勇敢站出來！圖中人物與新聞人物無關。（資料照）

2021/10/17 17:31

〔記者李容萍／桃園報導〕有網友曾在PTT的八卦板上，以「你願不願意娶收入比你高的女生」為題丟出討論，貼文曝光後，網友的答案一面倒，並回應「當家庭主夫有沒差」、「願意，我吃軟飯的」、「最好是高到我不用上班」；不過，桃園市專為未婚、失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心最近陸續接獲年收入超過200萬、甚至400萬元的單身女子抱怨，家人或友人安排多次相親，男方一聽到女生的高收入竟怯步，表示高攀不起，讓她們姻緣難覓，社工希望未婚男性勇敢站出來，讓高收入女也能「高端配」、找到幸福！

在教學醫院擔任主治醫師的女生日前由父母陪同告訴社工陳建霖，她在醫學院畢業後，進入教學醫院兼專案研究，工作忙碌辛苦，每年收入約400萬，當醫師不久，也有醫師追求，後來她的職位升遷，同時期的醫師收入沒她高，更遑論後來的學弟，收入比她更少；因專注於工作，無暇顧及終身大事，一轉身發現身邊的優質同行許多都結婚了，也有許多親友介紹，竟都因為收入太高讓對方怯步！

另外，有3名分別經營事務所、個人工作室女生，年收入均在200萬元上下，異口同聲抱怨遇到「高收入男是擇偶加分條件，但高收入女則未必」問題，其實她們要求不多，只要男生有正當工作，業內收入及其他額外收入和他們相當即可。

對此，陳建霖分析該中心歷年會員中，除非年紀較大，30多歲的科技新貴150萬至200萬已經算是高收入，收入超過200萬元的並不多，有些男醫師收入雖高，但男醫師重視女生個性、外在優雅，並不一定要選擇高收入的女強人，至於女生高收入並不是錯誤，但選擇對象如果只顧及形而上的條件，可能會增加擇偶的困難度。

陳建霖建議，婚姻當然要考慮伴侶的社經地位和教育水準相似嗎？但如果希望和另一半能夠相知相惜，就要找一個可以溝通、互相了解，有共同志趣，且願意一同成長和彼此分享的人，這樣才有可能攜手共度一生。

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