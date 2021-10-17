高估接種能量 打BNT人潮擠爆桃園診所

預約接種BNT疫苗的人潮除擠爆診所，甚至湧到大馬路上。（桃園市議員黃婉如提供）

2021/10/17 15:12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市勤業診所協助接種BNT武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，但因高估接種能量，導致診所不堪負荷，預約接種人潮除擠爆診所，甚至湧到大馬路上，經桃園市衛生局協調鄰近國小加開接種站才消化人流；桃園市衛生局表示，明天起至21日仍有民眾預約至該診所接種，已協調鄰近診所、接種站，幫忙分流。

桃園市衛生局疾病管制科長葉潔瑩表示，位在桃園市桃園區勤業診所相當熱心，為服務民眾並協助提高疫苗接種涵蓋率，投入疫苗接種行列，由於過去該診所也有協助接種疫苗，但預約不曾額滿，一天接種人數也不超過百人，經診所再評估，認為1小時可協助120人接種，並在一天7小時接種完畢，也就是能接種840人，因此放寬預約接種人數。

葉潔瑩表示，沒想到民眾預約踴躍，人潮湧入後發現醫護人力無法負荷，導致上週五診所外出現排隊情形，對此，當天傍晚5點多，衛生局緊急協調已下課的成功國小，加開為臨時接種站；周六則是診所自行增聘支援醫師、護理人員，讓預約的600餘人在診所完成接種。

「民眾的接種權益不會受影響！」葉潔瑩表示，明天起至21日，該診所每天仍有600至800名的預約接種人數，對此，診所除增聘醫護人員，衛生局也會協調鄰近診所、接種站支援，並通知部分民眾將更改地點接種疫苗，以滿足所有的預約接種需求。

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