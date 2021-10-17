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    首頁　>　桃園市

    是否缺席2024總統大選？鄭文燦回：過2022才有2024

    桃園市長鄭文燦今天接受前總統陳水扁的廣播節目《有夢上水》專訪，面對陳水扁問及如何看待2024年總統大選，鄭坦言，2022（縣市長選舉）這關要過，才會有2024。（資料照，記者魏瑾筠攝）

    桃園市長鄭文燦今天接受前總統陳水扁的廣播節目《有夢上水》專訪，面對陳水扁問及如何看待2024年總統大選，鄭坦言，2022（縣市長選舉）這關要過，才會有2024。（資料照，記者魏瑾筠攝）

    2021/10/17 11:53

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天接受前總統陳水扁的廣播節目《有夢上水》專訪，面對陳水扁問及如何看待2024年總統大選，鄭坦言，2022（縣市長選舉）這關要過，才會有2024。

    面對陳水扁問及，2024總統大選會是什麼局面？一對一？三國志？桃園內戰？鄭文燦回應，他大學時代還沒有民進黨，直到大學畢業後，他於1991年7月入黨轉眼超過30年，民進黨在總統大選，黨內一路上有徐信良、彭明敏之爭，謝長廷、陳水扁之爭，還有四大天王，行政院長蘇貞昌、總統蔡英文，到蔡英文、副總統賴清德。

    鄭文燦強調，民進黨是保護台灣重要力量，最重要的政黨核心就是這個黨要團結，然而國民黨候選人至今還在吵92共識、一個中國，到目前為止，對一中原則沒有抵抗力，鄭認為，2024大選是國、民兩組軸線，加上台灣民眾黨。

    陳水扁再追問鄭文燦是否會缺席？鄭文燦回應，不管在哪個職務都會盡全力，並提及他在2004年擔任陳水扁競選總部發言人、2008年擔任謝長廷競選總部發言人，直到蔡政府擔任更重要位子。

    接著，陳水扁仍不死心追問「會從發言人變候選人」？鄭文燦則回應，2022年這關要關，才會有2024年，重要的還是一個團隊、一個目標，One Team One Goal。

    另，鄭文燦今天也在陳水扁追問下，大聊情史；鄭透露，他和太太是在一場視察活動上相識，當時有記者稱他們有「夫妻臉」，經他主動上前要電話，兩人交往半年就訂婚，至今情定近20年。

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