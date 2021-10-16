廢棄車廠無照營業 里民氣炸

平鎮區東勢里太平西路65巷內一處廢棄汽車回收廠涉無照營業，廠內堆積上百台車輛，引發里民不滿。（記者許倬勛攝）

2021/10/16 17:41

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮區太平西路65巷內一處汽車報廢回收廠，被人舉報無照、僅有興辦事業計畫申請，涉「無照偷跑」營業2年多，作業噪音及異味引發東勢里民不滿，大聲疾呼市府有所作為。

環保局表示，10月初及上週經民眾檢舉派員稽查，確認業者尚未取得廢棄物回收業登記證，卻堆置上百輛廢棄汽車，依違反廢棄物清理法第18條規定，依法告發，將處最高30萬元罰鍰，要求業者11月中完成改善，否則將勒令停業。

業者低調表示正進行申請補照流程，只要居民反映環境髒亂或噪音，公司就立即改進，盼居民理性，不要傷害無辜的資源回收者。

東勢里長游鳳祿說，該地原為農地，業者3年前申請變更用地時，以為是要設置汽車維修廠，2年前正式啟用後，居民才發現廠區竟是汽車報廢回收廠，大批廢棄車輛每天被載運到廠區內，除噪音擾人清夢，廢油還會漏散至路邊，讓里民苦不堪言。

經數度與業者協商無效，里民向市議員舒翠玲陳情，調閱相關資料，赫然發現業者竟無使用執照，迄今仍只有興辦事業計畫許可，環保局稽查數次都未開罰，里民揚言若市府再無作為，將集結抗議。

「環保局縱容業者無照營業，形同共犯！」舒翠玲痛批環局態度消極，她說，回收廠址緊鄰民宅，上月30日東勢里內另處汽車回收廠才發生火警，居民如驚弓之鳥，深怕祝融找上門。

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