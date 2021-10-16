為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    廢棄車廠無照營業 里民氣炸

    平鎮區東勢里太平西路65巷內一處廢棄汽車回收廠涉無照營業，廠內堆積上百台車輛，引發里民不滿。（記者許倬勛攝）

    平鎮區東勢里太平西路65巷內一處廢棄汽車回收廠涉無照營業，廠內堆積上百台車輛，引發里民不滿。（記者許倬勛攝）

    2021/10/16 17:41

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮區太平西路65巷內一處汽車報廢回收廠，被人舉報無照、僅有興辦事業計畫申請，涉「無照偷跑」營業2年多，作業噪音及異味引發東勢里民不滿，大聲疾呼市府有所作為。

    環保局表示，10月初及上週經民眾檢舉派員稽查，確認業者尚未取得廢棄物回收業登記證，卻堆置上百輛廢棄汽車，依違反廢棄物清理法第18條規定，依法告發，將處最高30萬元罰鍰，要求業者11月中完成改善，否則將勒令停業。

    業者低調表示正進行申請補照流程，只要居民反映環境髒亂或噪音，公司就立即改進，盼居民理性，不要傷害無辜的資源回收者。

    東勢里長游鳳祿說，該地原為農地，業者3年前申請變更用地時，以為是要設置汽車維修廠，2年前正式啟用後，居民才發現廠區竟是汽車報廢回收廠，大批廢棄車輛每天被載運到廠區內，除噪音擾人清夢，廢油還會漏散至路邊，讓里民苦不堪言。

    經數度與業者協商無效，里民向市議員舒翠玲陳情，調閱相關資料，赫然發現業者竟無使用執照，迄今仍只有興辦事業計畫許可，環保局稽查數次都未開罰，里民揚言若市府再無作為，將集結抗議。

    「環保局縱容業者無照營業，形同共犯！」舒翠玲痛批環局態度消極，她說，回收廠址緊鄰民宅，上月30日東勢里內另處汽車回收廠才發生火警，居民如驚弓之鳥，深怕祝融找上門。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    最大貨櫃市集被爆違法營運 市府：未取得使用證
    2018/03/16 10:55

    最大貨櫃市集被爆違法營運 市府：未取得使用證
    鬧出人命 「大腳車」竟是無照營業
    2017/09/12 06:00

    鬧出人命 「大腳車」竟是無照營業

    平實重劃區 雙捷新巨星 宜居生活優質進化
    聯醫停車場 無照營業進帳千萬
    2015/05/20 06:00

    聯醫停車場 無照營業進帳千萬
    15酒店無照營業 柯P擬斷水斷電
    2015/02/26 06:00

    15酒店無照營業 柯P擬斷水斷電

    掌握拜登經濟學商機
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播