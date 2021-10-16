受委任應召站員工辯護人 律師洩漏偵查秘密被法辦

受委任擔任應召站員工辯護人，律師洩漏偵查秘密被桃園地院法官判處2月徒刑、緩刑2年。（記者鄭淑婷攝）

2021/10/16 17:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕李姓律師於2019年間受應召站負責人之託，替被逮的曾姓員工擔任辯護人，事後將曾男警訊供詞逐一轉述給應召站負責人，殊不知2人對話都被監聽，李姓律師近日被依涉犯非公務員洩漏國防以外之秘密罪判處有期徒刑2個月，桃園地院法官審酌他無前科、一時失慮，予以緩刑2年，並須支付公庫5萬元。

曾男受雇應召站幫忙送保險套、紙浴巾等從事性交易所需物品給小姐，2019年3月間在台北市某旅館被警方持搜索票查獲，應召站負責人擔心自身犯行可能已被警方察覺，遂電聯李姓律師並委託他擔任曾男的辯護人。

判決指出，李姓律師當晚前往警局陪同曾男警訊，因此知悉曾男的供述，明知此屬國防以外之秘密事項，卻於隔天凌晨、下午，接連打電話給應召站負責人，轉述曾男供述內容，包括「他就自己一個人扛啦」、「他講說他都是賣那些用品給小姐」、「小姐收了錢交給他，他扣掉自己賣的錢，大概2、3天就會有一個年輕人，在路上找他把錢收走」等等。

桃園地檢署偵辦應召站負責人時，發現李姓律師涉及洩漏偵訊秘密，2人對話都被監聽，隨即將他簽分偵辦並起訴；李姓律師偵訊、審理時均坦承不諱，並有證人、監聽譯文、委任狀等證據，法官審酌他為執業律師，深知偵查不公開原則，竟將職業所知偵查秘密洩漏給他人，不僅違反職業倫理，更恐讓偵查陷於困境，所生危害非輕，念在他犯後始終坦承、態度尚佳等理由，依涉犯非公務員洩漏國防以外之秘密罪判處2月徒刑，另審酌他無前科、一時失慮，予以緩刑2年，並須支付公庫5萬元。

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