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    已婚機師隱瞞身分網路交友 女子交往3年才知自己是「小三」

    已婚機師隱瞞身分網路交友，女子交往3年才知成「小三」，對男友提出百萬元民事求償，桃園地院民事庭近日判賠20萬元。（記者鄭淑婷攝）

    已婚機師隱瞞身分網路交友，女子交往3年才知成「小三」，對男友提出百萬元民事求償，桃園地院民事庭近日判賠20萬元。（記者鄭淑婷攝）

    2021/10/16 13:26

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕尤姓機師遭控隱瞞已婚身分在網路交友，于姓女子與其交往3年才知成了「小三」，怒批尤男刻意隱瞞、騙財騙色，以侵害性自主決定權為由求償百萬，尤男辯稱雙方是網路認識，側重金錢、肉體或物質關係，非以婚姻為未來方向，但桃園地院法官根據于女提出的證據，認為他確有刻意隱瞞婚姻身分與人交往，已影響他人性自主決定權的判斷，判決須賠償20萬。

    于女主張，與尤男在2016年透過通訊軟體微信結識，當時尤男主動攀談還稱原有個論及婚嫁的空姐女友，因對方劈腿才解除婚約，2人多次見面後發展成男女朋友關係，尤男營造認真規劃未來、欲與她結婚假象，交往期間2人發生近百次性關係，于女還貸款、購買保健食品給尤男及其家人。

    後來她發現尤男似有劈腿，要求看身分證，尤男以航空公司要求機師將護照、身分證放在公司隨時備查為由搪塞，直到2019年接連有不明女子傳訊給她，才知交往3年的男友根本已婚有小孩，並以相同手法對多名女子騙財騙色，尤男原本還拿弟弟身分證背面蒙騙，經不住詢問才坦承。

    尤男則否認指控，主張于女多次懷疑他已婚及劈腿，仍舊繼續與他往來，證明2人關係較側重金錢、肉體或物質，並非以結婚為前提交往，因此他是否已婚，不是于女考量的重點，自無影響她的性自主決定權，反控于女向他公司發送黑函，讓他心生畏懼，才借用弟弟身分證背面自保，前後也償還了共80萬。

    法官從于女提出的對話等證據，認為于女曾多次詢問尤男是否已婚，並要求檢驗身分證，擔心莫名成了「小三」會吃官司，代表她對交往對象是否已婚相當重視，反觀尤男始終否認、傳送他人身分證取信，顯見有刻意隱瞞婚姻身分與人交往，讓對方誤信而同意發生性行為，已侵害他人性自主決定權，審酌欺瞞手段、持續時間、交往程度等，判決尤男須賠償20萬元，可上訴。

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