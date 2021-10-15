中壢版「城中城」 站前財神大樓都更難

財神大樓年久失修，地主憂心若不及早完成都市更新，難保不會重演「城中城」意外。（記者許倬勛攝）

2021/10/15 18:43

〔記者許倬勛／桃園報導〕高雄城中城大樓惡火奪走46條人命，桃園市中壢區火車站前的財神大樓與城中城同樣風光一時，1980年代為站前商圈的指標建築，但因經營不善沒落，產權複雜導致都更一籌莫展，如今成廉價賓館、外籍移工PUB的集散地，地方籲促市府介入，避免公安意外發生。

財神大樓建於1979年，占地約336坪，為地上11層、地下3層建物，過去有百貨商場、電影院、西餐廳等，是1980年代中壢指標的娛樂場所，風光一時，後因經營不善沒落，產權被切得零碎，甚至有人僅有建物使用權，難以整合。

市議員彭俊豪說，市府初步清查，財神大樓房屋所有權人高達250人，但追查房屋所有權人，大都住在外縣市、甚至國外，房子放著不租也不賣，雖然僅10樓有7、8戶久居於此，不像城中城人口密集，但屋齡老舊、鋼筋裸露，仍有潛在風險。

財神企業董事長張仙麟表示，大樓曾發生3次火災，原想透過鑑定後判定為危樓方式，由政府強制拆除，接著進行都更，但經評估後，修繕補強仍可使用，只能改走最困難的自辦都更。

住宅發展處副處長邱奕聖說，年前住戶開始發起自辦都更，自救會長期奔走，目前剩1成、9份同意書，可達成立都市更新會的過半門檻，不少人想法仍停留在「1坪換1坪」或是「1坪換多坪」的思維，會持續居中輔導、協調，凝聚所有權人共識。

城中城悲劇震驚全國，市府消防局昨起將在2週內，完成市內40處類似大樓的消防安檢工作，財神大樓名列其中，重點稽查項目包括消防搶救演練、管線加強檢修、緩降梯及警報器到位等。

資深消防員透露分析，財神大樓雖然本來就是重點稽查對象，各層樓也設有2座消防梯、室內消防栓，但因設備老舊，可能在火災發生時無法發揮應有的效果，消防安檢可能流於形式，應由政府排定專案拆除，才是治本之道。

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