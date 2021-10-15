拒絕政府徵用卻高價批售口罩 工廠負責人被起訴求刑4年

藍男拒絕政府徵用卻私下生產口罩，並以每片12到16元高價批售。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

2021/10/15 11:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市大溪區由藍姓男子經營的口罩工廠，去年以「現在沒有生產」為由拒絕政府徵用口罩，卻私下生產且以每片12到16元高價批售，大發國難財，檢警調及海巡搜索查扣38萬590片口罩，桃園地檢署檢察官近日依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」起訴藍男及其公司，並請法院依法沒收不法所得2095萬餘元，鑒於藍男惡性非淺、犯後仍飾詞狡辯，另求處有期徒刑4年、併科罰金400萬元，俾懲劣行。

藍男的口罩工廠原本領有的製造醫療器材許可證，已在2019年12月間屆期失效，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，衛福部去年1月底開始徵用口罩，並於2月間向藍男徵用醫療及外科手術口罩，他以「現在沒有生產」為由拒絕卻私下生產，以每片12到16元批售，高於當時口罩每片5元價格甚多，不法獲利達2095萬餘元。

桃園地檢署接獲檢舉後指派民生組檢察官偵辦，指揮海巡署偵防分署偵防查緝隊、桃園市調查處、桃園市刑大組成專案小組蒐證，去年5月19日會同桃市府衛生局持搜索票前往藍男公司搜索，當場查扣38萬590片口罩、大批製造原料、包裝盒，以及藍男銀行存摺、手機、平板電腦、電腦主機等證物，藍男訊後被諭知45萬元交保，檢察官另向法院聲請扣押藍男及其公司財產獲准。

檢方近日偵查終結，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」對於經中央衛生主管機關公告之醫療器材哄抬價格罪嫌起訴藍男及其公司，並請法院依法沒收犯罪所得，另求處4年徒刑、併科罰金400萬元。

檢調人員搜索時在工廠查扣逾38萬片口罩。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

檢調人員搜索時在工廠查扣逾38萬片口罩。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

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