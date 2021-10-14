龜山區一間砂石場12日凌晨發生土石坍塌意外，當場壓路過計程車，戴姓司機遭活埋慘死。（桃市龜山警分局提供）

2021/10/14 19:36

〔記者謝武雄／桃園報導〕龜山區東萬壽路一間砂石場12日凌晨發生土石坍塌意外，當場壓路過計程車，戴姓司機遭活埋慘死；桃園市議會國民黨團今批評市政府「草菅人命」，尤其是全市砂石場8年稽查412次，期間開罰根本不成比例，市府未採取斷然措施，導致發生憾事，應作為而無作為，明顯失職，黨團予以嚴厲譴責。

市府副發言人卓芷戎表示，針對龜山砂石場崩塌案，事發當天（12日）勞檢處即以職業安全衛生設施規則裁罰30萬元並勒令停工，經發局、地政局、水務局及建管處等單位於13日展開聯合稽查，後續將依違反職業安全衛生法、建築法、水土保持法、區域計畫法及工廠管理輔導法裁處並依權責移檢方偵辦。

另未來將針對11家占用國有地的砂石場優先稽查針對桃園市內砂石場，對違規次數多、改善紀錄不佳，尤其可能造成災害性公安風險卻多次不肯改善業者，予以勒令停工、甚至撤照或不予換照以維護公共安全；今年度全市砂石場稽查83次 累積裁罰43次；建管處稽查421次，並不包括龜山這家領有工廠登記的「砂石場」。

議長邱奕勝表示，計程車司機在路上被違規砂石場崩塌砂石活埋，這是道路上的不定時炸彈，他要求市政府務必盡速查明事實真相，釐清責任歸屬，給死者家屬一個交代，站在市議會立場，也強烈要求市府將全市可能發生問題「炸彈」拆除，並嚴懲失職人員，才能保障市民安全。

黨團執行長、議員徐玉樹表示，從各項資料顯示，市府明顯縱容，這是一場市府長期縱容所引起的「人禍」，尤其業者被市府開罰22次，仍然我行我素，一再超限利用，凸顯公權力不彰，有「草菅人命」之嫌。

黨團議員梁為超、周玉琴指出，園市其他地區砂石場不知還有多少個「未爆彈」，市府不能「掩耳盜鈴」，對於砂石業者的種種違法行為視而不見。

另市政府發給該砂石場工廠登記證，土地使用分區為山坡地保育區、主要產品為其他非金屬礦物製品及石材製品，產業類別為非金屬礦物製品製造業，先不管是否可以作為砂石堆置場，堆積如山的砂石，圍牆就緊鄰路邊，明眼人應可看出，這根本就是「不定時炸彈」，現在砂石崩塌出了人命，市府沒有作為等同「間接殺人」。

龜山砂石場意外，國民黨團批市府「草菅人命」，議長邱奕勝要求儘速調查真相，還給家屬公道。（國民黨團提供）

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